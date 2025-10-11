為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    郝龍斌：境外勢力介入黨魁選舉 臉書批外來網軍動員攻擊 花費至少近億

    2025/10/11 05:30 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席候選人郝龍斌前晚在臉書發文，指競選對手動用境外勢力介入選舉。（記者方賓照攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌前晚在臉書發文，指競選對手動用境外勢力介入選舉。（記者方賓照攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌前晚在臉書以「給我親愛的對手候選人」為題發文指出，自己七十三歲，從政超過三十年，「起起伏伏的驚奇事件，也看過不少。但這次競選黨主席，對我來說，是一場震撼教育」。他抱怨這次黨主席選舉有假民調、假訊息，更有地下網軍與境外網軍，「你們確定這是一場中國國民黨的黨主席選舉？我差點以為自己參加了烏克蘭和俄羅斯的戰爭。」

    鋪天蓋地 以為是烏俄戰爭

    郝龍斌表示，假民調民進黨做過，假訊息很多黨做過，但鋪天蓋地強過國家隊網軍的攻擊，「這點超出我，也超出（趙）少康兄的經驗」。他強調，藍營没有這麼強大的網軍，否則不會過去幾次大選一直處於劣勢，「它從那裡來？是我們黨內的候選人動員的嗎？我受到的攻擊，超過所謂民進黨『一四五〇』的戰力」，「地下網軍，尤其加上境外網軍，真如戰神，所向披靡。」

    推播假民調 太多境外網址

    郝龍斌指出，他沈思許久，也委請專業公關公司協助調查及評估，「這樣的網軍動員，如果不是外來勢力介入，是金錢佈局，至少花費近億。它超越過去民進黨攻擊力道，手法『專業』，尤其真假影片的剪接。而我最憂慮的是：太多境外網址。」

    郝龍斌說，某些陣營公布來源不明的假民調，宣稱是黨部做的；在網軍推播下，散播汙衊他與國民黨主席朱立倫密室政治、私相授受，但他絕對不是朱立倫邀請或支持出來參選的，「在網路上用許多境外境內假帳號，以不實的訊息攻擊我，那些網軍來自何方？」

    郝龍斌還說，這場選舉自己從自我掙扎中，決定參選，當時仍盼望是否有比他更強的候選人，成功不必在我，但當他的競選對手之一這樣鋪天蓋地的汙衊，尤其動用境外勢力，他更堅定，更明白自己為什麼要參選。

    熱門推播