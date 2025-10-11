雙十演說 宣布新國防預算3目標 賴總統：加速打造台灣之盾

國慶大會昨在總統府前廣場盛大登場，總統賴清德以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶演說。（記者羅沛德攝）

總統賴清德昨以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶演說，宣布新的國防預算要達成三大目標，包括加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統，同時要加強引進、結合高科技及AI技術，並持續投資國防創新科技。

國慶大會昨在總統府前廣場盛大登場。今年邀請彰化縣大村國小合唱團領唱國歌，同時由兩架UH-60M黑鷹直升機伴飛一架吊掛巨幅國旗的CH-47SD契努克運輸直升機，飛越凱道上空。最後壓軸則是空軍雷虎小組「勇鷹」高教機以五機編隊施放彩煙，畫下精彩句點。

建構嚴密防空系統 保護國人

賴總統強調，和平必須靠實力，今年底將提出國防特別預算，明年度國防預算將按北約標準超過GDP的三％，二〇三〇年前達GDP的五％，展現守護國家決心。國防支出的增加並非漫無目的，而是有應對敵情威脅的明確必要，也是發展國防產業的動力。

總統說明，新的國防預算要達成三大目標，首先是加速打造台灣之盾，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，編織保護民眾生命財產安全的防護網；其次是加強引進、結合高科技及AI人工智慧技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能。

合作先進國家 發展國防產業

第三，賴總統指出，將持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業實力，藉在地研發、設計、生產製造，深化本土供應鏈，台灣加速產業升級，強化軍備韌性、提升國防工業能量，成為友盟信賴的安全合作夥伴，共同排除紅色供應鏈，為自由民主國家建立國防信任，建構守護自由民主價值的堅強防線。

總統也談到，台灣有決心透過實力維護和平，實力不只要透過軍力，也要透過全社會韌性。過去一年整合災防與防衛，強化軍民間的協作能力，全面提升對各項危機的應變能力。

國慶大會昨盛大登場，空軍雷虎小組「勇鷹」高教機壓軸施放彩煙 ，畫下精彩句點。（記者陳逸寬攝）

