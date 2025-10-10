軍方將採購光纖無人機 交部隊測評

國防創新小組將規劃以「小批量採購」方式，採購光纖無人機及輕兵器反無人機火控系統等裝備，交付部隊進行測評。圖為烏克蘭戰場上的光纖無人機。（歐新社檔案照）

國防部昨發表二〇二五年「國防報告書」（國防白皮書）時，針對國防創新小組（DIO）推動項目與AI導入進度，國防部整評司國防淨評估處簡任處長史奇良說，為快速引進民間創新成熟技術，DIO已協同業管單位建立多種籌獲機制，同時採取「公開徵集」方式執行AI及智慧化案項原型開發，以及「小批量採購」光纖無人機及輕兵器反無人機火控系統等裝備。

國防創新小組 公開徵集AI智慧化系統

為因應科技創新發展與現代戰場變化需求，國防部去年二月成立DIO，也因此首度納入二年一版的國防報告書。針對DIO的AI進度，史奇良說明，目前DIO已透過公開徵集執行原型開發，包括「衛星影像AI辨識的自動辨識系統」、「擴增實境的智慧作戰系統」及「智慧化倉儲管理」三個案項，已完成廠商評選作業，預劃於明年執行原型開發。

史奇良指出，AI技術為國防創新小組優先關注的領域之一，目前國防部推動的各項計畫中，已有部分包含AI技術引進。未來國防部將持續針對AI在軍事應用領域的需求進行評估，推動整體規劃與落實。

史奇良透露，DIO也將規劃以「小批量採購」方式，採購光纖無人機及輕兵器反無人機火控系統等裝備，交付部隊進行測評，以評估作戰效益，作為後續擴大採購之參考依據。另外，國防部亦與國科會、經濟部及數發部合作，建立產業化圓桌論壇機制，透過盤點國軍需求與跨部會討論，協助國內產業開發符合軍事需求的項目，並由部會提供補助計畫，鼓勵廠商投入開發工作，促進國防技術與裝備發展。

另就AI與無人機整合運用，史奇良強調，AI在國防領域的應用已涵蓋情報分析、作戰指揮管制、武器效能提升、後勤與資訊安全等層面；國防創新小組將持續關注國內外AI技術發展及其軍事應用效能，並提出評估與建議。

國防部戰規司軍制編裝處處長張志煒少將則說，國軍兵力結構調整將持續結合AI與新興科技導入，以「科技取代人力、火力取代傳統兵力」為原則，滾動修正編制，確保在現有人力基礎上發揮最大效益，滿足防衛作戰需求。

