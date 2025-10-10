澳前總理莫里森：國際團結挺台 避免烏悲劇重演

澳洲前總理莫里森昨表示，國際社會應團結，避免烏克蘭的悲劇在台灣重演。（總統府提供）

晤台北安全對話外賓

賴：以實力守護和平

賴清德總統昨接見二〇二五台北安全對話與會外賓時表示，面對威權主義擴張與科技快速發展帶來的挑戰，台灣將持續以實力守護和平、以合作深化安全，與友盟國家攜手促進印太區域的民主、和平與繁榮。澳洲前總理莫里森說，將持續發聲，讓世界知道台灣的重要性，台灣對全球安全、主權與自由都至關重要，國際社會應團結，避免烏克蘭的悲劇在台灣重演。

賴清德表示，今年「台北安全對話」是理念相近國家攜手應變挑戰，追求和平的重要契機。感謝訪賓分享許多寶貴的經驗和見解，加深民主國家之間的合作，以及澳洲前總理莫里森、美國保守聯盟主席施萊普、美國國防國際總裁范．希普等，為台灣發聲、表達支持，台灣站在威權主義威脅的第一線，希望凝聚民主夥伴的力量促進印太區域的穩定發展。賴也說，預計二〇三〇年前提升國防預算到GDP五％，確保台灣有能力守護民主自由價值，更將成為友盟國家可信賴的安全合作夥伴。

莫里森表示，此行是以台灣的朋友、支持者與倡議者身分前來，也為台灣國慶日致上誠摯祝賀；訪團成員來自美國、歐洲及印太區域內的日本、澳洲，展現國際社會對台灣議題的團結與堅定支持，並肯定賴總統在推動國防、維護台海和平及確保台灣繁榮發展等方面所展現的堅定領導力與韌性，同時對總統致力凝聚國內共識、推動國家安全與區域和平的努力表達支持與祝福。

莫里森指出，此次「台北安全對話」聚焦確保海事安全、強化飛彈與無人機防禦及國防自主等議題，台灣已在相關領域取得顯著進展，也強化全民防衛韌性。訪團成員將持續發聲，讓世界知道台灣的重要性，這不僅是為了台灣，對全球的安全、主權與自由都至關重要，國際社會應從烏克蘭的經驗深刻學習，透過團結以避免同樣的悲劇在台灣發生，也確保印太區域的和平與穩定。

