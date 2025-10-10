賀雙十》日議員團抵台 巴拉圭議長：續為台發聲

立法院長韓國瑜昨與朝野立委款宴「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」。（立法院提供）

來自友邦、友好國家的訪團先後抵台慶賀我國慶。日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」（日華懇）會長古屋圭司昨率領廿八名日本參眾議員訪台；外交部長林佳龍八日也以晚宴歡迎友邦巴拉圭眾議長拉多雷（Raúl Latorre）訪台。拉多雷表示，此次訪台正是為了展現對台灣主權、民主、自由的堅定支持，並承諾未來將持續在國際場合為台發聲。

外交部說明，日華懇訪團在台期間，除向總統賴清德覲賀、參加我國國慶大會外，另將與立法院長韓國瑜、台灣日本關係協會會長蘇嘉全晤敘、拜會台灣事實查核中心等，就台日國會外交及雙方共同關切議題交換意見。「日華懇」是日本國會最大跨黨派友台團體，長年熱心推動台日關係、支持台灣國際參與，每年均組團訪台出席雙十國慶活動，今年再度籌組大型祝賀團訪台，以實際行動展現日本朝野對台日深厚情誼的重視與支持。

拉多雷八日於晚宴強調，此次訪台正是為了展現對台灣主權、民主、自由的堅定支持，因為這是台巴兩國共同信守的價值。他也承諾，未來將持續在每一個國際場合為台灣發聲，支持台灣人民自主決定未來的權利。

林佳龍則指出，近年台巴兩國攜手推動的多項「榮邦計畫」，包括醫療資訊系統、台巴科技大學、台巴智慧科技園區及電動巴士先導計畫等合作項目都順利推展，近期兩國更簽署碳權合作計畫，展現攜手追求經濟共榮與環境永續的願景。

日環境副大臣中田宏13日訪台

此外，日本自民黨總裁高市早苗雖然尚未正式成為首相，但日本內閣官員訪問台灣的「拘束帶」，似乎有更為鬆綁的跡象。日本媒體報導，環境副大臣中田宏預定十三日訪台，將與民進黨負責環境政策的高層官員交換意見。中田是繼九月初農林水產副大臣瀧波宏文訪台後，今年第二位訪台的內閣副大臣。

外交部長林佳龍8日晚宴歡迎友邦巴拉圭眾議長拉多雷（左一）訪台。（外交部提供）

