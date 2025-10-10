雙十晚會 賴總統：中華民國已和台灣融為一體

國慶晚會昨在台中市登場，以「中華民國、台灣味、台中Style」為主題。圖為青年高中表演「龍耀花開．福佑台灣」。（記者廖耀東攝）

國慶晚會昨在台中市登場，總統賴清德致詞表示，中華民國來台灣已七十年，已經在台灣落地生根，今天的中華民國已經跟台灣融合為一體，沒有台灣就沒有中華民國；他並強調，身為總統也是三軍統帥，主要有三個工作，就是讓國家更安全、經濟更繁榮，把人民照顧得更好。

昨晚國慶晚會安排超過二十大工商團體領唱國歌及國旗歌，賴清德指出，中華民國創立的時候，「我們沒有忘記許許多多的愛國志士，拋頭顱，灑熱血」，就為了建立民主共和的政府體制，但中華民國已經在台灣落地生根，希望全國同胞，不管遭遇到任何的挑戰跟威脅，絕對不能夠放棄主權，特別是要捍衛中華民國，務必要優先要守護台灣，這是大家共同的理想。

請繼續往下閱讀...

慶籌會主委、立法院長韓國瑜表示，中華民國國旗，是追求民主、自由，重視人權的象徵，始終如一。

盧秀燕：中華民國就是我們的國家

台中市長盧秀燕則指出，中華民國就是我們的國家，不久以前花蓮縣發生堰塞湖嚴重的水災，大家不分你我全力投入救災，這就是善良、團結的台灣。她並說，「家和萬事興」，唯有團結國人，中華民國才能萬事太平。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法