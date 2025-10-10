為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    雙十晚會 賴總統：中華民國已和台灣融為一體

    2025/10/10 05:30 記者蘇金鳳、蔡淑媛 ／台中報導
    國慶晚會昨在台中市登場，以「中華民國、台灣味、台中Style」為主題。圖為青年高中表演「龍耀花開．福佑台灣」。（記者廖耀東攝）

    國慶晚會昨在台中市登場，以「中華民國、台灣味、台中Style」為主題。圖為青年高中表演「龍耀花開．福佑台灣」。（記者廖耀東攝）

    國慶晚會昨在台中市登場，總統賴清德致詞表示，中華民國來台灣已七十年，已經在台灣落地生根，今天的中華民國已經跟台灣融合為一體，沒有台灣就沒有中華民國；他並強調，身為總統也是三軍統帥，主要有三個工作，就是讓國家更安全、經濟更繁榮，把人民照顧得更好。

    昨晚國慶晚會安排超過二十大工商團體領唱國歌及國旗歌，賴清德指出，中華民國創立的時候，「我們沒有忘記許許多多的愛國志士，拋頭顱，灑熱血」，就為了建立民主共和的政府體制，但中華民國已經在台灣落地生根，希望全國同胞，不管遭遇到任何的挑戰跟威脅，絕對不能夠放棄主權，特別是要捍衛中華民國，務必要優先要守護台灣，這是大家共同的理想。

    慶籌會主委、立法院長韓國瑜表示，中華民國國旗，是追求民主、自由，重視人權的象徵，始終如一。

    盧秀燕：中華民國就是我們的國家

    台中市長盧秀燕則指出，中華民國就是我們的國家，不久以前花蓮縣發生堰塞湖嚴重的水災，大家不分你我全力投入救災，這就是善良、團結的台灣。她並說，「家和萬事興」，唯有團結國人，中華民國才能萬事太平。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播