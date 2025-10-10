新聞分析》台「戰略自信」回應美「戰略穩定」

賴清德總統今天將發表雙十談話，主題是：「變局中奮起的新台灣」。圖為賴清德昨在國慶晚會致詞，強調中華民國已經跟台灣融合為一體。（記者廖耀東攝）

記者鄒景雯／特稿

賴清德總統今天將發表雙十談話，主題是：「變局中奮起的新台灣」。在當前的國際格局之下，這篇文告企圖以台灣的「戰略自信」，與世界民主陣營對話，更向國人凸顯台灣從主體性出發，已是不可或缺的關鍵座標地位。

根據記者了解，賴總統的這篇演說，將由五大軸線，分別進行鋪陳：

首先，總統標示兩千三百萬人共同的歷史節點，以自由民主的實踐，和強韌的國家發展，定位台灣的真實存在與意義。

特別當北京在全世界發動「三個八十年」統戰論述，試圖扭曲抗戰事實、二戰歷史與台灣定位之際，他從全體台灣住民的視角與生命經驗出發，描述「今年是台灣解嚴時間比戒嚴時期更長的第一年」這段有趣的提法，巧妙地對照出兩岸兩國在戰後發展路徑的顯著不同，當中國走向威權擴張的道途時，台灣卻成功脫離威權統治成為百分之百民主國家，精準定義了國家存在的意義「是成就國民的自由發展，而非威權者的私心野望」。同時，也以台灣過去歷經各種重大挑戰而持續經濟發展的共同經歷，來印證國家方向的正確以及國民的共同努力，以鼓勵全民秉持這樣的精神和自信，迎接新階段的挑戰。

其次，照顧好每一個人，在「四個優先」精神下的均衡台灣。這部分主要談及面對國際政經局勢的快速變遷，儘管國家整體經濟有長足發展，但總統要在「四個優先」的堅持下，「不讓任何國民被遺漏」，務求均衡的讓所有國民、產業都能得到充分的支持與照顧。

第三是追求持續領先的前瞻，進而提出確保國家競爭優勢的三大整體發展策略。

第四是負責任的國際行為者：穩區域、強國防，與國際民主友盟致力維持現狀。這部分總統將談及致力於維持現狀與區域的安全穩定。同時也將加速國防的強化。包括增加投資，並且設定新階段國防發展的目標。

對中國部分，總統將強調台灣與中國都曾受過戰亂之苦，應該共同致力於區域的穩定與和平。這與近日歐盟首度引用聯合國憲章，要求中國不得使用武力，共同維護國際和平的呼籲，可謂相互呼應。

第五，提振國民自信，推崇國人的能力與強韌。總統以近來許多振奮人心的國民經驗，肯定台灣人的團結與愛，也呈現台灣人的能力與強韌，並且期待這樣的共同努力，讓台灣在全球變局中展現民主、經濟、科技與社會韌性的力量。共同守護家園，持續為世界帶來穩定與希望。

回顧以上的佈局，用解嚴比戒嚴日子更多的第一年，去定位台灣的存在，相較於中國必須竄改歷史，用三個八十年年去化妝自己，這是自信。

陳述台灣歷經考驗依舊表現的國際傑出，這是自信。

在兩岸議題上著墨不多，但是暢談大國責任，以及共同致力於區域和平，這也是自信。

至於突出台灣人的表現，因為國家發展方向經歷各種挑戰驗證正確，也是台灣人可以的自信。

不論是老美近期以來不斷以「戰略穩定」，做出期待，或是老共宣稱以「戰略藐視」面對台灣議題，賴總統藉由雙十談話，以穩健、均衡，以及一連串的自信，來對應快速變動中的政經挑戰，這個答案應是饒富意義。

