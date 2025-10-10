2025國防報告書 整合全社會韌性反制複合威脅

國防部昨發表二〇二五年國防報告書，以「敏捷韌性國軍、堅定捍衛國家」為核心主軸。（軍聞社）

國軍建構「多域拒止、韌性防衛」 展現「備戰達到避戰」決心

國防部昨發表二〇二五國防報告書（國防白皮書），以「敏捷韌性國軍、堅定捍衛國家」為主軸，呼應總統賴清德「和平四大支柱」安全理念，強調面對中共灰色地帶混合式威脅與印太區域緊張情勢，國軍將以「多域拒止、韌性防衛」為整備方向，整合全社會防衛韌性，展現「以備戰達到避戰」的決心與信念。

國防部戰略規劃司國防政策處處長許云甄昨說明，本次報告書約七萬八千字，體現國防部在「防衛固守、重層嚇阻」戰略指導下，發展不對稱作戰與削弱策略，建立可持續作戰與迅速復原能力，並兼顧防救災、後備動員及社會整體防衛。

軍民整合 厚植全民防衛意識

國防部長顧立雄在序言中指出，面對中共持續加劇的軍事壓力，國軍除精進戰力與聯合作戰指揮，也必須厚植全民防衛意識，讓民間能在戰時維持基本社會運作。他強調，國軍透過「減法思維」簡化行政負荷，專注戰備訓練，同時推動科技創新與人員照護，落實「部隊安全、軍人安家、軍眷安心」。

今年報告書也首度將「全社會防衛韌性」與「戰傷救護」納入獨立篇章，體現軍民整合的新戰略思維。

報告書指出，中共從未放棄以武力犯台選項，正透過灰色地帶的混合式威脅對台進行長期滲透與壓迫，包括灰色地帶襲擾、中共在東海、南海海域活動的「台海周邊潛藏威脅」、輿論戰、心理戰、法律戰的「三戰」複合式威脅、情報滲透、經濟脅迫、認知作戰暨敘事戰、網路攻擊等，企圖動搖台灣民心士氣，營造社會對立態勢，等待時機與軍事威脅相結合，對台進行軍事行動。

另外，報告書分析，自二〇二二年八月藉裴洛西訪台實施「聯合軍事行動」以來，中共軍演已由展示轉為實戰驗證階段，近年更頻繁以「戰備警巡」與「聯合利劍」演習包圍台灣，意圖磨練戰區聯合作戰效能。

為因應此複合威脅，許云甄表示，國軍以不對稱作戰思維為核心，持續發展遠距精準打擊、無人載具、資訊戰與防空能力，同時推動戰略溝通機制，與友盟國家共享應對惡意影響力的經驗，建立戰略層級對話與情資交流平台。

在強化防衛韌性方面，國防部指出，該部身為行政院動員會報秘書單位，平時負責整合各部會政策與資源，戰時統合全民力量，確保軍、政、民三方分工協作，使社會運作不中斷；並以「韌性家園」概念強化基礎設施、通訊能源、醫療防護及資訊安全等層面，讓國家在遭遇戰爭或災變時仍能維持關鍵功能。

戰傷救護 提升自救互救能力

今年新增的「戰傷救護」篇章，以提升官兵自救互救能力為核心，參酌美軍實戰經驗，推動單兵戰傷急救包與三級戰傷救護訓練。國防醫學院衛勤訓練中心去年亦啟用「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」，導入人工智慧模擬技術，並開放警消與民防單位參訓，以利平戰轉換。

