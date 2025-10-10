涉詐領助理費 綠委林宜瑾起訴 坦承犯罪、繳回所得 檢方建請減刑

立委林宜瑾被控虛報助理名冊詐領助理費，台南地檢署依貪污罪起訴。（資料照）

台南地檢署偵辦民進黨立委林宜瑾浮報助理名冊，涉嫌詐領一四一二萬多元公款，昨天將她提起公訴。這是台南首次有立委因助理費案涉貪被起訴，林被指控將公款支付服務處費用、家人生病與胞弟車禍的理賠金，檢方並指出，林宜瑾在偵查中自白並繳回犯罪所得，已建議台南地方法院依貪污治罪條例量處適合的刑期。

林宜瑾去年八月以一百萬交保後，經歷四十六次開庭，檢方起訴林宜瑾、黃姓服務處主任、黃姓助理等三人，釐清林宜瑾四任台南縣議員、台南市議員、兩任立委期間的證據。她被控以不實名冊與助理費申請文件，陸續向台南縣議會、台南市議會及立法院詐領公費助理費共計一四一二萬七三八八元，從二〇〇九年8月至二〇二四年八月，不法行為長達十五年。

浮報助理名冊 犯行達15年

調查期間，林宜瑾多次被傳喚說明，其助理名冊中多名人員從未實際任職，卻仍長期被申報支領薪資，甚至有低薪高報的情況，部分款項更匯入她個人帳戶，但林在第一次被傳喚時，曾強調法律會還她清白。

檢方昨依貪污治罪條例及刑法使公務員登載不實等罪嫌起訴林宜瑾，並強調她在偵查中坦承犯罪，也主動繳回全部不法所得，顯示悔意，請法院量處適當刑度並依法減輕刑責。台南地檢署表示，公費助理制度原為協助民代履職的公帑資源，若遭濫用，將嚴重損害政治清廉形象。

