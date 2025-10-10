就職第2年雙十文告 賴：6大關鍵力 台灣前進力量

總統賴清德今將在雙十國慶大會發表就職第二年的國慶文告，據掌握，演說將以「前進的力量，六大關鍵力」作為核心元素。國慶晚會昨在台中舉行，總統賴清德致詞。（記者廖耀東攝）

總統賴清德今將在雙十國慶大會發表就職第二年的國慶文告，據掌握，演說將以「前進的力量，六大關鍵力」作為核心元素，描繪台灣歷史從威權走向自由的「豐沛民主力」、在國際諸多挑戰下仍成功突圍的「創新經濟力」、經濟果實全民共享的「均衡照顧力」，以及結合國際友盟立足世界的「外交夥伴力」、加強自我防衛能力的「國防堅韌力」、無私大愛的「公民良善力」，完整勾勒當代台灣最在地的故事。

擘劃國政願景 創造百萬就業機會

據透露，賴總統將透過演說擘劃影響國家未來三十年的國政願景藍圖，進一步揭示創造百萬就業機會的經濟戰略佈局，如何帶領台灣把握變局中的機會勇敢佈局，確保台灣產業競爭優勢在國際持續領先，包括對內擴大投資、對外深化國際經貿合作，及厚植台灣產業實力長遠戰略規畫。

擴大投資方面，包括延長實施投資台灣三大方案、啟動兆元投資國家發展方案；發展智慧科技方面，有AI新十大建設、投入關鍵技術研發、百工百業導入AI工具、推動生技醫藥產業等；促進金融產業發展方面，強調打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，吸引國際資金投資台灣。

據悉，面對美國關稅政策的不確定因素，賴總統將談及挹注資源協助受美國對等關稅影響的企業、勞工、農漁民朋友度過難關。賴也將闡述從實力到韌性的國防堅韌力，包括增加國防支出、強化社會韌性，以建構守護自由民主的堅強防線，以及從國內走向國際的無私良善力，描繪最具時代意義的台灣價值。

