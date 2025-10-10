張亞中邀鄭麗文辯論︰黨魁應否拜會高市早苗

國民黨主席候選人鄭麗文（中）拜會商總理事長許舒博（右）。左為前國安會副秘書長楊永明。（記者王藝菘攝）

針對國民黨主席候選人鄭麗文表示願意主動拜訪當選日本自民黨總裁的眾議員高市早苗，推動「政黨外交」，國民黨主席候選人張亞中昨批評鄭麗文在決定要拜見高市早苗的那一剎那，就已經「跪下」了，鄭根本不了解「政黨外交」與「政府外交」的本質差異，他並邀鄭麗文就「國民黨主席應否拜會高市早苗」為題進行辯論。

鄭︰韓國瑜祝福心想事成

鄭麗文昨再訪商總理事長許舒博，面對媒體詢問藍白合，她表示，認同民眾黨主席黃國昌的說法，藍白未來應在國家發展方向上有更高度共識，尤其未來藍白很可能合作組閣，共組聯合政府，大家應該積極溝通重要政策並提出共同主張。

鄭也在臉書貼出與立法院長韓國瑜的合照，她說，韓國瑜除了關心她的身體狀況、吃過飯沒有，還祝她「心想事成」。

張亞中昨表示，鄭麗文八日在台南拜票時，再次表示拜見高市早苗的事，「不是個問題，也不應該是個問題」，並認為國民黨不該自我設限。張批評說，他只有兩個字形容「悲哀」。他要告訴鄭麗文，國民黨主席拜會高市早苗，當然是問題，而且是個很嚴重的問題，鄭的說法反映出她完全不清楚國民黨應有的黨格、黨主席應有的民族立場，以及個人基本常識與政治判斷的貧乏。

