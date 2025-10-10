郝龍斌︰獲馬鼓勵「我這邊你不用擔心」

國民黨主席候選人郝龍斌（右）昨拜會前總統馬英九。（取自郝龍斌臉書）

雖然競爭對手羅智強早於九月十六日宣布獲得前總統馬英九表態支持，但國民黨主席候選人郝龍斌昨拜會馬英九後，在臉書宣布獲得馬鼓勵與肯定，他說，「總統一句『我這邊你不用擔心』，讓龍斌大感振奮，他並認為我的歷練豐富，是黨重要的領導人才，出來為黨承擔，非常適當。非常感謝總統的鼓勵與祝福…。」

羅智強日前才po馬力挺影片

羅智強九月十六日在臉書上po出馬英九預錄的支持影片，馬英九在該影片中表示，黨主席職位應該支持羅智強，還說老一輩的國民黨世代，是該交棒的時候，讓羅智強帶領新一代繼續打拚，讓國民黨重返執政。

不過，郝龍斌昨表示，馬英九是國民黨前主席、中華民國前總統，至今仍為兩岸交流奔走，他參選黨主席，必須向馬英九當面報告並請益。他並強調自己的父親郝柏村曾經是馬英九的老長官，他與馬英九還是前後任台北市長，昨天向馬英九報告參選過程與考量，知道自己起步晚又倉促，更需要大家幫忙，這次黨主席人選將決定未來國民黨的興衰及國家發展，而他是最能承擔的人。

郝感謝楊文科唯一支持

郝龍斌指出，「總統（馬英九）一句『我這邊你不用擔心』，讓龍斌大感振奮，他並認為我的歷練豐富，是黨重要的領導人才，出來為黨承擔，非常適當。非常感謝總統的鼓勵與祝福，相信今天有不少同志已經收到黨主席選舉公報，請大家十月十八日票投四號郝龍斌，讓好事發生。」

此外，郝龍斌昨也前往新竹縣拜會縣長楊文科及前縣長邱鏡淳，隨後在個人臉書發文，並寫下「感謝楊文科縣長唯一支持郝龍斌」，郝說，楊文科特別感謝他過去對客家鄉親、新竹建設與交流的支持，也肯定他是最適合的黨主席人選。

