府院高層遭狗仔偷拍 民進黨團︰該告就告

經濟部長龔明鑫證實行政院秘書長任內遭到跟監。（記者羅沛德攝）

民眾黨主席黃國昌深陷「養狗仔」爭議，媒體再披露，行政院長、監察院長，以及府院黨三大秘書長等高層全被跟監偷拍，包括時任行政院秘書長的經濟部長龔明鑫。對此，立法院民進黨團呼籲，應透過前端的科技導入預防、加上後端的法律行動，遏止政治偵防的不法手段，「該告就告」。

國安單位立案因應 查是否有境外涉入

國安單位也升高警戒，針對此案是否有境外涉入，以及官員安全的整體強化作為，國安單位已立有專案因應，同時提供相關安全作業的建議和協助。

國安官員透露，之所以高度重視，主要是近年國際有多起政府官員受到暴力襲擊、刺殺的狀況，且部分更涉及境外主導，所以對於接連有官員遭到不法跟監、偷拍，國安單位也升高警戒，避免類似狀況發生。

政院秘書長任內遭跟監 龔明鑫已報案

龔明鑫受訪證實，的確有遭跟監的情況，他的司機發現後告訴他，並向警方報案，至於未來是否提告，就看警方怎麼處理。

行政院發言人李慧芝也說，龔明鑫在秘書長任內的確疑似被跟拍，因此報警處理，相關案件由司法單位調查釐清中，若相關人等涉有不法，應該面對司法制裁。台灣是民主自由的國家，但新聞自由與言論自由都有界限，不能侵害民眾免於恐懼的自由，因此政治人物跟媒體都應自律，政治跟監非常不該，不能假民主之名，行牟利之實。

行政院政委林明昕今年初與民進黨團總召柯建銘見面時，被拍下照片，指兩人密謀憲法訴訟法後續救濟程序。林明昕回應，有沒有需要提告，「要看上面安排」。

對於如何因應？兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤建議，許多內閣官員恐成偷拍對象，要遏止這種政治偵防的不法手段，前端預防和後端法律行動不能偏廢。

吳進一步說明，前端可善用科技導入，透過保六總隊及刑事警察局的科技，防止政治狗仔跟監，保護閣員隱私及國家安全；至於後端方面，若有閣員確實被跟拍，可透過司法途徑釐清。

民進黨立委王義川也質疑，大規模跟拍的大量照片與資訊，最後流向何方？中國是否擁有所有資訊？目前事證已非一組人、二組人，偷拍成本驚人，到底是誰出的錢？

王義川呼籲，所有被拍的人，全面提告清查，所有共犯一個都不要放過。他並質問國民黨立委王鴻薇，其現職助理兼差賣照片，「是不是當狗仔頭？」

