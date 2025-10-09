為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    謝幸恩狗仔案 李永得：中央社百年醜聞

    2025/10/09 05:30 記者董柏廷、林哲遠／台北報導
    中央社董事長李永得昨在網路節目受訪表示，謝幸恩狗仔事件是中央社百年以來最嚴重的醜聞，損害新聞信譽，恐需很長時間才能修復。（翻攝自網路節目「齊有此理」）

    民眾黨主席黃國昌捲入「養狗仔」風波，中央社前記者謝幸恩被指為狗仔頭、協助偷拍政敵。中央社董事長李永得昨在網路節目受訪表示，這起事件是中央社百年以來最嚴重的醜聞，損害新聞信譽，恐需很長時間才能修復。

    李永得指出，事件曝光後，中央社成立調查小組，針對謝幸恩進行三項調查，包括她是否與黃國昌所屬吹哨者協會有關、是否與「民報」筆名「蕭依依」為同一人，以及進入中央社後是否仍持續以該筆名在外發稿。謝最初否認相關指控，但在取得簡訊與證人證詞後，中央社決定提告。

    他說，謝在調查第三天主動辭職，從她的聲明可看出「一是想規避調查，二是刻意扭曲新聞自由與新聞倫理的價值」。李永得強調，外界若以新聞自由為掩護，實際卻違反專業倫理，將嚴重誤導社會，「這正是我們最後決定提告原因」。

    針對黃國昌批評中央社「配合政治操作」，謝幸恩的離開是中央社的損失，李永得回應，中央社依法行事，並已委任律師進行民事求償，「中央社的損失正是她的行為造成的，她離開反而是幫助」，並透露社內調查仍持續進行，民事求償已委任律師處理，預計下週公布調查結果。

