藍白偷拍假爆料 潘孟安：法治社會無法容忍

民眾黨主席黃國昌遭爆成立「狗仔集團」跟監政敵，國民黨立委王鴻薇則被控前年以相關「假爆料」攻擊二〇二四賴清德總統競選總幹事、現任總統府秘書長潘孟安。沈默許久的潘孟安昨首度公開發聲表示，每一位國民、無論黨派立場，都不該受此對待，利用跟監、偷拍看圖說故事污衊造謠，法治社會無法容忍。

吳思瑤批黃國昌、王鴻薇「薇虎作昌」

民進黨立委吳思瑤昨也表示，王鴻薇第一時間不敢切割黃國昌，卻選擇政治切割聯合報侯姓記者，因為他們是共犯共生集團，並以「薇虎作昌」四字註解黨狗媒偷拍事件。

王鴻薇稱無關黃國昌 名嘴抹黑造謠

王鴻薇反駁表示，綠營為了要打黃國昌，想要拉她講潘孟安事件，但她開記者會與黃國昌團隊根本一點關係都沒有，而前聯合報記者已經出來證明是自己來找她。王批評，綠營名嘴繪聲繪影，很多都是不實的指控，而且根本是抹黑造謠。

潘孟安昨表示，近期從媒體得知，竟有國會議員自行建置媒體狗仔體系，意圖利用不法情蒐勾串、設計政治對手，他也是從媒體陸續揭露才知曉，偷拍並非僅針對一人、一事、一物，而是大範圍無差別、無時效的非法跟監。

潘孟安提到，當時王鴻薇利用「綠能豪宅」構陷他，法院判決王鴻薇敗訴，證明他是自付房租，絕無所謂豪宅、接受廠商招待等情事，也證明他的清白。

潘孟安強調，台灣是一個民主法治的國家，每一位國民、無論黨派立場，都不應該受到這種對待。他在二〇二三年間並無任何公職與職務，唯一的身分是賴清德總統候選人的競選總幹事，卻受到來自對手陣營的全日跟監、偷拍，利用看圖說故事的方式進行污衊與造謠，這是法治社會所無法容忍的。

