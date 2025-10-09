訪高市早苗？ 張亞中：鄭當黨員都不合格 鄭麗文：政黨外交

針對拜訪高市早苗一事，鄭麗文表示，她當黨主席必須要肩負起的國際政黨外交的重責大任，這應該不是問題，但很可惜因為選舉的關係，而刻意做發揮。（記者蔡文居攝）

國民黨主席選舉白熱化，為了爭取深藍選票，兩位候選人張亞中、鄭麗文間爆發激烈交鋒。鄭麗文日前在政見會上表示願意主動拜訪剛當選日本自民黨總裁、有望成為日本女首相的眾議員高市早苗，對此，張亞中發文痛批這是「挾高市自重，羞辱本黨」，鄭麗文不只不配當國民黨的主席，連當個黨員都不合格。

張：鄭不在乎中華民族屈辱

鄭：不認同高市拜靖國神社

鄭麗文昨天在台南與黨員座談時回應表示，當黨主席必須要肩負起的國際政黨外交的重責大任，這應該不是問題，很可惜因為選舉的關係，而刻意的去做一些發揮，不認同高市早苗去靖國神社祭拜的行徑，但不能當面溝通嗎？

張亞中前天發文痛批，鄭麗文知道高市早苗經常去靖國神社，並否認日本侵華戰爭，不承認有南京大屠殺，也否認日本七三一部隊惡行，歌頌甲級戰犯，認為慰安婦是自願的，但鄭麗文卻覺得這些都不影響推動台日關係以及國民黨、自民黨的關係。

張亞中表示，鄭麗文對歷史的認識，既貧乏又扭曲，已經低於他可以容忍的底限，對於中華民族的曾經屈辱如此不在乎，「鄭的這種歷史認知，不只不配當國民黨的主席，連當個黨員都不合格。」

張亞中還批評鄭麗文對政黨外交認識膚淺，他說，「政黨外交最首要的立場就是要以自己政黨的立場出發，而妳不只沒有，反而背道而馳，羞辱本黨的立場。」

鄭麗文昨天出席軍系校友會黨員在台南舉辦的政見座談會時表示，高市早苗是新當選的日本執政黨自民黨的新總裁，而且很快可能會成為日本的新首相。因此，國民黨的政黨外交重不重要？台日關係重不重要？當黨主席必須要肩負起的國際政黨外交的重責大任，但高市早苗去拜靖國神社、不承認南京大屠殺的行徑我們不能認同，更要當面讓她了解，即將執政的國民黨是如何看待兩岸關係、如何看待歷史問題，這些難道不能夠當面溝通嗎？

鄭麗文昨天也南下高雄左營眷村合群新城及果貿里活動中心舉辦兩場造勢，她表示，國民黨必須完成世代接棒，團結黨內、藍白、在野力量，甚至對民進黨失望淺綠選民，台灣未來才有希望，讓下一代未來希望在那裡，而不是隨時被迫上戰場。

