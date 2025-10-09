駁怠惰說 3大法官：盼憲法法庭正常運作

目前只有八位大法官，不足憲法法修正案規定的至少須有十人評議門檻，以致憲法法庭出現實質癱瘓結果，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三位大法官昨發表聲明，盼憲法法庭能夠正常運作。（資料照）

認為大法官不得以違憲方式行使職權

司法院現有八位大法官，因人數不足憲法訴訟法新制需至少有十位大法官評議的門檻，導致憲法法庭出現實質癱瘓，近日有媒體抨擊大法官「怠惰」、「在睡覺」，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三人認為與實情不符，昨共同發表聲明指出，大法官不得以違憲方式恣意行使大法官職權，已多次透過書面建議，盼在合憲合法前提下，促成憲法法庭合法運作；但另一方面，擔任代理院長的大法官謝銘洋、大法官陳忠五、尤伯祥和呂太郎四人，分別在兩件釋憲案直指「立院不能掏空憲法解釋權」等主張，大法官間出現不同看法。

另四名大法官則主張「立院不能掏空憲法解釋權」

請繼續往下閱讀...

對於三位大法官發聲明，總統府發言人郭雅慧昨強調，大法官依據憲法獨立行使職權，克盡守護憲法職責，並應遵守法官倫理及自律規範，這是國人的共同期盼；也呼籲現任八位大法官集思共謀良策，讓憲法法庭能在合憲前提下，早日恢復正常運作，發揮憲政功能。

府籲八大法官共謀良策

期使憲法法庭恢復運作

因藍白立委聯手通過憲訴法修正案，提高至少須有十位大法官評議的門檻，又兩度封殺大官人事案，使目前僅有八位大法官的憲法法庭實質癱瘓，大法官亦遭池魚之殃，屢遭批評。

大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美針對近日媒體報導大法官就繫屬中案件的立場與處理狀況未達理想，甚至批評怠隋，認為所述內容與實情不符，昨發表聲明指出，大法官負有憲法忠誠義務，必須恪遵憲法，守護憲法秩序，不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權，並稱現行有效的憲法訴訟法，是立法院基於憲法明文授權所制定，大法官有遵守的義務，無權恣意不適用。

不過，大法官陳忠五在一件工安事件的釋憲案中，出具協同意見書，大法官謝銘洋、尤伯祥亦加入；陳忠五三人指大法官基於對憲法的忠誠義務，僅忠於憲法，若憲訴法有缺漏或違憲疑義，不應受拘束，否則將導致立院藉違憲的憲訴法架空大法官的憲法職權。

不僅如此，大法官呂太郎、謝銘洋、陳忠五和尤伯祥在憲法法庭一件裁定不受理案的不同意見書，直言「憲訴法不能封鎖或阻礙大法官行使憲法解釋權」，還稱「大法官憲法解釋功能不容癱瘓」，幾乎已明確表態對憲訴法修法的不同看法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法