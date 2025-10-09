感謝侯友宜、張善政相挺 郝龍斌：我選情緊繃

國民黨主席選舉將於十八日投票，台南市軍系及眷村基層黨員昨辦座談會力挺候選人鄭麗文。（記者蔡文居攝）

國民黨主席選舉白熱化 郝龍斌、鄭麗文台南搶票

國民黨主席選舉戰況激烈，台南市軍系及眷村基層黨員昨辦座談會力挺候選人鄭麗文，候選人郝龍斌昨則到台南市議會國民黨團尋求議員支持，他表示，現在的選情非常緊繃，很感謝新北市長侯友宜和桃園市長張善政的公開支持。

張榮味讚郝：黨主席最適當人選

郝龍斌昨天也到嘉義縣東石鄉與基層座談，前雲林縣長張榮味到場力挺，張榮味稱讚郝龍斌是最適當的人選，有經驗且政通人和，未來將可帶領國民黨正面提升。

郝龍斌昨天受台南市議會國民黨團書記長林燕祝邀請，並與多位議員及市議員參選人在市議會舉辦便當會。

郝龍斌受訪時說明中秋節拜訪侯友宜的情形，他表示，侯友宜主動邀請，給予支持鼓勵，並告訴他說，「你這次參選不是為了你，而是為了國民黨、為了中華民國。你願意承擔這件事情，大家都非常感謝。」

郝龍斌接著說，張善政也非常支持他，過去有共事合作的經驗，知道他是一個有執行力的人，也能夠整合大團隊一起發揮團隊作戰。

郝重申：拿不下五都就辭職負責

郝龍斌昨天下午也趕到新北市板橋區公所大禮堂，出席新北市黨員見面會，新北市議會議長蔣根煌站台力挺。郝龍斌則喊出「顧北、穩中、強南」的戰略，要在二〇二六、二〇二八勝選，終結國民黨敗選惡性循環，並重申「拿不下五都，就辭職負責。」

郝龍斌說，他的戰略很簡單，顧北就是北部大勝；穩中，中部有台中市長盧秀燕，盧須穩住中部，北部、中部贏了，未來南部就有機會在二〇二八勝選；強南，就是在台南、高雄配合立委柯志恩、謝龍介，最少翻轉一都。

郝龍斌昨晚也在前中市長胡志強及立委廖偉翔、黃健豪及中市議會黨團書記長李中陪同下一起在台中莒光新城與黨員座談，爭取軍眷黨員支持。

郝龍斌喊話說，要在二〇二八年幫助盧秀燕成為最強總統候選人，不讓六十％民意輸給民進黨的四十%民意，他會促成黨內團結，在野合作，重返執政。

