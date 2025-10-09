台北安全對話》英退將：中國可能切斷台灣海上補給

英國皇家聯合軍事研究所副研究員、海軍退役准將歐利佛（Peter Olive，左起）、英國皇家聯合軍事研究所國際安全資深研究員雪特勒－瓊斯（Philip Shetler-Jones）及德國海事研究院院長、德國海軍退役少將卡斯騰．施奈德（Karsten Schneider）8日出席國防院與陸委會舉辦的「2025台北安全對話」。（記者方瑋立攝）

英國皇家海軍退役准將歐利佛在「二〇二五台北安全對話」示警，相較於全面登陸作戰，中國更可能選擇對台採取「非軍事封鎖」，切斷台灣海上補給，迫使台灣在政策上讓步。印度退將邱漢則在台亞會舉辦的智庫高峰會中表示，抗威權是台灣與印度共同的連結，攜手對抗中國是未來可以努力的方向。

國防院與陸委會昨舉辦「二〇二五台北安全對話」。歐利佛指出，共軍演訓幾近「任務演練」階段，倘欲登陸台灣，規模恐達諾曼第登陸廿倍，後勤壓力與外部介入風險極高。相形之下，中國可透過海警與民兵船以「執法」名義封鎖航運與能源進口，形成灰色地帶壓迫。

英國皇家聯合軍事研究所國際安全資深研究員雪特勒．瓊斯分析，北京更可能以資訊戰、經濟干擾及有限封鎖削弱社會韌性，以「封鎖、隔離或禁運」方式迫使讓步，避免引發美方介入。台灣應強化法制與交戰規則，建立海底電纜維護、通訊備援及海上交通線韌性，並預先規劃無人化補給與多元航線。

歐利佛另提醒，台灣逾九成進口依賴外籍船公司，能源更接近百分之百，應與全球航運、保險與港航業界建立協調網絡，規劃替代航線及「最後一哩」護送，確保關鍵物資不致斷鏈。

台亞會峰會 印度退將籲台印攜手抗中

台亞會昨也舉辦首屆智庫高峰會，探討印太戰略、非紅供應鏈等議題。印度國家海事基金會秘書長、前海軍中將邱漢表示，抗威權是台灣與印度共同的連結，中國或許可以說台灣是「小國」，但台灣加上印度就不是小國家。

邱漢指出，台灣與印度，光是「存在」就能讓中國感到威脅，因為證明了並非唯有服從一黨獨大才能富強。他指出，台印之間目前戰略上的交集不多，攜手對抗中國是未來可以努力的方向。

笹川和平基金會戰略防禦計畫主任研究員、前海軍少將山本勝表示，為了促進相互理解，笹川和平基金會每年都會舉辦日本自衛隊與中國解放軍的年輕軍官交流計劃，他提議該智庫跟台灣軍方也應建立交流。

台亞會昨舉辦首屆智庫高峰會，探討印太戰略、非紅供應鏈等議題。（記者張嘉明攝）

