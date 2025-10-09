台北安全對話》澳前總理：台灣維持現狀 是澳美日安全核心

「二〇二五台北安全對話」昨在台北舉行，澳洲前總理莫里森在演說中，以冷戰時期「西柏林」比喻台灣，強調台灣代表希望與進步。（記者田裕華攝）

「二〇二五台北安全對話」昨在台北舉行，澳洲前總理莫里森在演說中，以冷戰時期「西柏林」比喻台灣，強調台灣代表希望與進步，應以韌性與決心向國際展現信念。

國防安全研究院與陸委會昨舉行「二〇二五台北安全對話」，並以「整合嚇阻：以實力維持印太和平」為主題。

莫里森：中共封鎖台灣即戰爭行為

莫里森指出，維護現狀是印太和平與主權安全的核心，若台灣被中共吞併，全球將陷入危機。他同時警告，中共封鎖台灣即是戰爭行為，代價將比疫情更嚴峻，台灣應集中強化非對稱防衛與七十二小時拒止力，並在太空、能源與輿論戰等層面同步提升韌性。

美國保守聯盟主席施萊普則說，「川普將中共視為自由世界的生存級威脅」，呼籲美台應持續鞏固科技與安全合作，抵禦「全球主義菁英」的滲透與輿論操控，並在理念上維持「以實力求和平」的共識。

美前國防部官員 肯定台灣提升軍費

美國前國防部助理副部長范．希普在演說中強調，人工智慧、頻譜與量子科技將決定未來戰場優勢，台灣若能掌握關鍵技術，就能以小搏大。他讚許台灣提升國防預算至GDP三．三％，朝正確方向邁進，並呼籲持續提高至五％以強化嚇阻力。

國防院董事長霍守業致詞說，面對威權聯盟擴張與混合戰滲透，台海安全已是全球課題，「台灣有事即全球有事」，唯有以實力建立整合嚇阻，才能守護印太和平與民主穩定。

霍守業表示，中國在習近平主導下以軍事威脅、經濟施壓與假訊息滲透推動擴張，並與俄羅斯、伊朗等形成「動盪軸心」，台灣是民主價值的前線。政府除了強化防衛力量，也透過「全社會防衛韌性委員會」凝聚全民共識，深化與美、日、澳、印等國合作，落實以實力嚇阻戰爭。

