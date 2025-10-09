外媒稱中共鎖台天然氣僅能用11天》國防部：透過特別預算 提升戰備量能

國防部長顧立雄昨表示，國軍作戰所需能源與彈藥，將透過此次韌性特別預算快速提升，達到能即時應對的戰備量能。（記者王藝菘攝）

民進黨立委林楚茵昨天質詢時引述「華爾街日報」報導指出，兵棋推演結果顯示，台灣天然氣儲量僅能維持十一天，中國若以封鎖方式施壓，就可能迫使台灣限電。對此，國防部長顧立雄表示，國軍作戰所需能源與彈藥，將透過此次特別預算快速提升，達到能即時應對的戰備量能。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社會福利及衛生環境委員會昨舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（一一四年度至一一六年度）」。

林楚茵質詢指出，國防部在這次特別預算中編列一一三二億元，占整體特別預算案廿．六％，主要分為「設備更新厚實戰備能量」等三大方向，其中包括建立彈藥庫廿四億元、飲用水與供油備援能量廿一億元，以及軍品與保修工廠庫儲設施二三三億元，在野黨質疑為何這些項目不列入年度預算，而要以特別預算在二年內執行完畢，希望國防部說清楚。

顧立雄表示，特別預算強調韌性，國防部分是因應敵情威脅，規劃向中油採購卅二億餘元油料，後續將分散屯儲，飲用水部分原為一年期效期，現改為五至七年期長效飲用水。若用年度預算籌備，作業維持僅能滿足妥善率與演訓需求，無法提升後勤韌性。

林楚茵追問，國際媒體質疑台灣僅有十一天天然氣庫存，是否在特別預算執行完後，能補足國土韌性量能，並在遭到封鎖時延長支撐時間？

顧立雄表示，天然石油氣及相關能源供應，國防部均有規劃，但部分細節不便公開，僅能說明國軍作戰所需能源與彈藥，將透過此次特別預算快速提升戰備量能。

林楚茵表示，在野黨過去質疑台灣若遭封鎖該如何應對，現在國防部已講得很清楚，希望能據理力爭，別讓藍白立委把台灣的國防安全與命脈砍掉。

我國的天然氣安全存量天數是根據「天然氣事業法」規定，已逐年拉高，過去官方曾樂觀預估，若七座接收站與擴建儲槽都完成，安全存量可拉高到三十天。而因燃煤安全存量約一個月，因應非常極端狀態，部份除役的燃煤電廠已轉變成國安緊急備用機組。

