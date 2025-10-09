為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    一人統治、狂熱民族主義、習的歷史任務》邱垂正：中國3極端 台海和平最大威脅

    2025/10/09 05:30 記者陳鈺馥、方瑋立／台北報導
    國防院「二〇二五台北安全對話」昨天登場，陸委會主委邱垂正在閉幕致詞時表示，中國是台海及亞太區域和平穩定現狀的最大威脅。（讀者提供）

    國防院「二〇二五台北安全對話」昨天登場，陸委會主委邱垂正在閉幕致詞時表示，中國是台海及亞太區域和平穩定現狀的最大威脅。（讀者提供）

    國防院「二〇二五台北安全對話」昨天登場，陸委會主委邱垂正在閉幕致詞時表示，中國是台海及亞太區域和平穩定現狀的最大威脅，中共領導人習近平上台後，中國政治發展出現三個極端趨勢：一是由過去「集體領導」朝向「一人統治」發展；二是鼓吹「狂熱民族主義」，追求軍武霸權；三是習為創造延任正當性，將「統一台灣」、「取代美國」作為「中華民族偉大復興」指標。

    中共九三閱兵 恫嚇全球民主國家

    邱垂正指出，日前中共「九三閱兵」向世人展現中俄朝伊「CRINK」的威權國家集結訊號，已向全球民主國家發出警訊。全球民主國家如何發展整合性嚇阻力，共同遏制威權國家擴張、捍衛自由民主價值，已成為不可迴避的嚴肅課題。

    邱談及，習近平上台後，中國政治發展出現三個極端趨勢。第一，由過去「集體領導」朝向「高度集權領導」、甚至「一人統治」發展，使決策偏誤風險升高。第二，鼓吹「狂熱民族主義」，追求軍武霸權、運用「戰狼外交」、舉國體制等，推動南海軍事化、鎮壓香港民主及加強對台施壓，並透過「一帶一路」持續擴大全球影響力。第三，習近平為創造延任的正當性，將「統一台灣」、「取代美國」作為「中華民族偉大復興」指標，使中共成為前所未有的「新極權主義」，透過軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰、混合認知戰等手段，對台複合施壓，成為台海及亞太區域和平穩定現狀的最大威脅。

    「台海和平是維護世界安全繁榮的重要關鍵！」邱垂正強調，首先，台灣身處第一島鏈核心地位，全球五〇％的貨櫃船須航經台灣海峽，對維護和平繁榮的國際秩序至關重要。

    攜手遏止中共野心 國際重要共識

    其次，台灣是世界高科技中心，全球九〇％的先進晶片均由台灣生產製造，台灣是高科技供應鏈中不可或缺的合作夥伴。第三，台灣是成熟的自由民主國家，可以啟發具有相同的文化語言背景的中國民眾，鼓舞他們追求自由與更好的生活。

    邱說，維繫台海安全與和平攸關各國切身利益，近年來美、日、歐盟、英國、加拿大與澳洲等國均高度關切台海和平穩定，多次派遣軍艦穿越台海，聲援台灣抗衡中國霸凌惡行，凸顯台灣有事等同於全球有事，如何攜手遏止中共對外擴張野心，維護台海及區域和平繁榮，已成為國際社會重要共識。

