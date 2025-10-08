為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    竹縣議會通過提案普發3.4萬 楊文科：沒辦法

    2025/10/08 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣長楊文科否認明年將會普發現金每人3萬4千元的說法。（記者黃美珠攝）

    民進黨籍新竹縣議員歐陽霆提案經議會通過，建議縣府明年普發每人現金三萬四千元。昨晚消息被瘋傳，有人揣測加上中央將普發的一萬元，屆時新竹縣民可望每人領到四萬四千元？縣長楊文科鄭重否認新竹縣會普發現金，因財力根本不允許，歐陽霆的提案雖在議會通過，但縣府無力也不會發放，會充分跟議會說明。

    楊：縣府無力發放 會充分跟議會說明

    楊文科說，新竹縣目前長短期負債還有約八十一億元，新財劃法施行後，中央對一般性補助款和計畫型補助款的補助金額多少？迄今沒有定調。新竹縣的人口持續在增長，學校等重大工程都在推動中，明年的統籌分配稅款雖然將增加一七七億，但是每一分錢都已經有計畫用途，沒有多餘的可以隨便揮霍。

    議員：縣府應展現與民共享成果的誠意

    縣議員歐陽霆說，他確實在上週臨時會提案，獲得無黨籍議員鄭朝鐘、呂宛庭、鄭美琴以及國民黨籍議員吳菊花的附議連署，經臨時會通過建請縣府把去年歲計剩餘十七億九千萬，加上新財劃法上路將增加的一七七億地方統籌分配款，除以六月的全縣人口數，普發現金三萬四千元還稅給縣民。

    他說，提案是著眼於物價上漲、生活成本增加等，民眾對於政府減輕負擔、回饋民生的期待日益殷切。中央既已釋出資源給地方，地方政府更應本於公平分配與財政透明原則，展現與民共享成果的誠意。

