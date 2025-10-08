助理爆兜售偷拍照片》綠委批王鴻薇吃政治腳尾飯 噁心至極

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被爆成立狗仔集團跟監政敵，週刊昨再爆料，指涉案的前記者謝幸恩與國民黨立委王鴻薇的張姓助理合作兜售狗仔偷拍照片。民進黨立委林楚茵對此痛批，黃國昌指揮狗仔跟拍政敵，惡劣行徑只能用「臭不可聞」形容，王鴻薇甚至願意吃黃國昌不要的「政治腳尾飯」，更是噁心到極點！

林楚茵指出，黃國昌指揮狗仔跟拍政敵惡劣行徑，只能用「臭不可聞」形容，結果王鴻薇還大言不慚挺黃，原來是王鴻薇助理把謝幸恩製造的腳尾飯「假料」當寶。前親民黨台北市議員王育誠因「腳尾飯事件」造假而退出政壇，比起臭不可聞的黃，王竟願意吃黃不要的「政治腳尾飯」，真是噁心到極點！

批王不只被狗仔騙還幫洗地 自甘淪「昌式狗仔鏈」打手

林楚茵痛批，王鴻薇不只被狗仔騙，被法院認證翻車，還幫狗仔洗地，堂堂立委自甘墮落作「昌式狗仔鏈」打手，「薇虎作昌，可恥至極！」

民進黨立委許智傑則批評，「偷拍昌」黃國昌養的狗仔集團不是為了「公益」，而是為了「私利」，媒體還報導有兜售價格，王鴻薇助理涉嫌當皮條客，王是否授意？國民黨主席朱立倫應該要表態，國民黨是否支持這種「政治蟑螂」從中牟利的不法行為？

許智傑強調，吹哨者保護協會是黃先用偷拍照片，似是而非地看圖編故事，再來栽贓、抹黑別人的製造工廠，「如果有人從中獲取不當利益，主謀黃國昌該負起責任，別想切割撇清！」

