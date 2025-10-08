週刊爆 謝幸恩與王鴻薇助理合作兜售偷拍照片》每案2到4萬 張斯綱、侯漢廷都是「客戶」

北市議員侯漢廷昨受訪時強調，自己不認識也未接觸謝幸恩，與黃國昌更沒有任何私下聯繫方式。（記者孫唯容攝）

民眾黨主席黃國昌被爆成立狗仔集團跟監政敵，鏡週刊昨再度爆料，指涉案的前記者謝幸恩與國民黨立委王鴻薇的張姓助理合作兜售狗仔偷拍照片，每案二到四萬元，國民黨籍台北市議員張斯綱、新黨議員侯漢廷都是「客戶」。對此，王鴻薇強調助理未違法，張斯綱稱揭弊內容屬實，侯漢廷則說是「付費鑑定」。

張斯綱稱揭弊內容屬實

侯漢廷稱「付費鑑定」

面對指控，王鴻薇反擊，鏡週刊為了打黃國昌，連小助理都開刀，她向助理詢問，助理沒參加過公益揭弊暨吹哨者保護協會運作，或與黃有任何直接、間接的實體聯繫，「本辦公室助理，協助同黨及友黨政治人物，均未違法」。

張斯綱被爆是黃國昌「養狗仔」集團轉賣影像的客戶，張強調他的揭弊內容屬實，沒有變造、栽贓；侯漢廷之前爆料前經濟部長郭智輝在美國關稅公布的關鍵時刻出席「快樂宴」，隨後道歉，坦承來源查核不嚴謹而誤判。

王鴻薇反擊：

助理沒有與黃有任何聯繫

對於週刊指侯漢廷是狗仔集團客戶，侯昨天強調，他不認識也未接觸謝幸恩，與黃國昌更沒有任何私下聯繫方式，「過去的所有爆料跟黃也沒有一丁點、半毛錢的關係」，強調民代獲得情資爆料管道多元，對於弊案內容查核均需付費委託專業鑑定、法律諮詢，一切合情合理。

黃國昌昨重申，吹哨者協會從未收受報酬，並反嗆用狗仔在斂財的最大集團不就是鏡集團嗎？自己寫這種東西會不會太可笑？

鏡週刊則回應，該週刊善盡媒體第四權之社會責任，黃國昌「假揭弊、真歛財」的報導有憑有據，黃低劣的話術不但無法蒙蔽社會大眾，更會再次降低政治人物的格調。

