為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    白營嗆退回總預算 卓：不能用表決把預算無限上綱

    2025/10/08 05:30 記者謝君臨、陳昀／台北報導
    民眾黨團昨開記者會痛批，行政院長卓榮泰違法濫權作為，令人無法接受，因此將在院會就總預算案提出復議。（記者廖振輝攝）

    民眾黨團昨開記者會痛批，行政院長卓榮泰違法濫權作為，令人無法接受，因此將在院會就總預算案提出復議。（記者廖振輝攝）

    立法院民眾黨團不滿行政院未編列提高軍人待遇、警消退休金預算，昨於院會針對「一一五年度中央政府總預算案」提出復議，立法院長韓國瑜裁示另定期處理。行政院長卓榮泰昨答詢時強調，行政院已就相關修正案聲請釋憲，「合憲就編，也可以追溯」，並未忽視相關人權益。他也期盼立法院、行政院能再討論，他會請韓院長主持協商。

    民眾黨團昨舉行記者會，批評卓榮泰把自己當成土皇帝，苛扣軍人加薪、警消人員退休金，揚言不只要退回總預算案，要求重編，還要告發卓嚴重瀆職。

    對此，卓榮泰昨表示，若立法院要大幅增加行政院的支出，一定要事先徵詢、共同找出財源，沒有履行這個程序，就是違反憲法、預算法、財政紀律法及大法官解釋。行政院願意主動、積極參與立法院的各項討論，而不是用表決就能把預算無限上綱，這會敗壞國家財政紀律，讓國庫空虛，影響中央、地方事權分立，更嚴重破壞憲政秩序。

    卓榮泰說，希望立法院能提早、順利、合理地審議總預算案，至於有爭議的警消退休金、軍人待遇，大法官會議做出怎樣的解釋，行政院就接受。

    民進黨昨也批評，藍白立委何時才能明白，「立法」不能違反「憲法」，為什麼經過那麼多違憲法案，藍白兩黨還是學不懂？請藍白別拿違憲法案威脅總預算，依法行政、審慎理財，照顧國軍，也守住憲政秩序，才是負責任的政府應有的態度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播