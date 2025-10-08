白營嗆退回總預算 卓：不能用表決把預算無限上綱

民眾黨團昨開記者會痛批，行政院長卓榮泰違法濫權作為，令人無法接受，因此將在院會就總預算案提出復議。（記者廖振輝攝）

立法院民眾黨團不滿行政院未編列提高軍人待遇、警消退休金預算，昨於院會針對「一一五年度中央政府總預算案」提出復議，立法院長韓國瑜裁示另定期處理。行政院長卓榮泰昨答詢時強調，行政院已就相關修正案聲請釋憲，「合憲就編，也可以追溯」，並未忽視相關人權益。他也期盼立法院、行政院能再討論，他會請韓院長主持協商。

民眾黨團昨舉行記者會，批評卓榮泰把自己當成土皇帝，苛扣軍人加薪、警消人員退休金，揚言不只要退回總預算案，要求重編，還要告發卓嚴重瀆職。

請繼續往下閱讀...

對此，卓榮泰昨表示，若立法院要大幅增加行政院的支出，一定要事先徵詢、共同找出財源，沒有履行這個程序，就是違反憲法、預算法、財政紀律法及大法官解釋。行政院願意主動、積極參與立法院的各項討論，而不是用表決就能把預算無限上綱，這會敗壞國家財政紀律，讓國庫空虛，影響中央、地方事權分立，更嚴重破壞憲政秩序。

卓榮泰說，希望立法院能提早、順利、合理地審議總預算案，至於有爭議的警消退休金、軍人待遇，大法官會議做出怎樣的解釋，行政院就接受。

民進黨昨也批評，藍白立委何時才能明白，「立法」不能違反「憲法」，為什麼經過那麼多違憲法案，藍白兩黨還是學不懂？請藍白別拿違憲法案威脅總預算，依法行政、審慎理財，照顧國軍，也守住憲政秩序，才是負責任的政府應有的態度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法