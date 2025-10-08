為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨2026佈局 王美惠選嘉市 陳瑩出戰東縣

    2025/10/08 05:30 記者陳昀、林宜樟、黃明堂／綜合報導
    民進黨佈局二〇二六地方縣市長選戰，選舉對策委員會昨天開會達成共識，將報請建議中執會提名立委王美惠參選嘉義市長。（資料照）

    民進黨佈局二〇二六地方縣市長選戰，選舉對策委員會昨天開會達成共識，將報請建議中執會提名立委王美惠參選嘉義市長。（資料照）

    民進黨佈局二〇二六地方縣市長選戰，選舉對策委員會昨天開會達成共識，將報請建議中執會提名立委王美惠參選嘉義市長、立委陳瑩出戰台東縣長，其他縣市的人選則還在討論，力拚明年農曆年前完成所有提名作業。

    民進黨發言人吳崢會後受訪指出，選對會委員達成共識，建議提名王美惠代表民進黨參選嘉義市長、陳瑩代表民進黨出戰台東縣長，後續送交中執會裁決是否通過，完成後續提名程序。至於其他縣市的人選及相關提名時程仍在討論中，希望明年農曆年前完成所有提名作業。

    據了解，由於嘉義市、台東縣這兩個徵召區，選對會成員已有高度共識，先完成兩地提名；至於台南市、高雄市、嘉義縣等需要初選的縣市，會中對時程有不同意見，因此還在徵詢意見，但三個選區的初選不會分開，預計在同一個時間區段執行、抽籤決定先後，時程未定。

    至於人選未定的徵召選區，民進黨選對會也採用「遺珠條款」，開放有意爭取提名者報名，避免遺珠之憾，即日起至十月卅一日前可向黨秘書長徐國勇表達意願。

    王美惠：是責任更是使命

    王美惠昨回應，先前曾獲中央黨部徵詢，希望她能代表民進黨出戰明年嘉義市長選舉，「黨的肯定，是責任，更是一份對嘉義的使命」。

    陳瑩：攸關台東全力以赴

    陳瑩表示，感謝黨內各派系無異議支持她，她一定全力以赴，但當前以光復救災為首要。她說，下屆縣長選舉，不是藍綠之爭，而是攸關台東未來的選舉，她會全力爭取選民支持。

    民進黨立委陳瑩對於參選台東縣長表示全力以赴。（記者黃明堂攝）

    民進黨立委陳瑩對於參選台東縣長表示全力以赴。（記者黃明堂攝）

