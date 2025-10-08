為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    雙十光雕展點燈》 訴說台灣故事 聚焦電視史縮影

    2025/10/08 05:30 記者凌美雪／台北報導
    總統賴清德（左二）、立法院長韓國瑜（右二）昨出席2025國慶總統府光雕「不要轉台 馬上回來」點燈儀式，與沈春華（右一）、陳亞蘭（左一）等人同台。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德（左二）、立法院長韓國瑜（右二）昨出席2025國慶總統府光雕「不要轉台 馬上回來」點燈儀式，與沈春華（右一）、陳亞蘭（左一）等人同台。（記者塗建榮攝）

    二〇二五國慶總統府建築光雕展演昨晚點燈，總統賴清德、立法院長韓國瑜共同出席，總統府塔樓也用光雕打上「花蓮加油」字樣，賴總統表示，除要向光復鄉堰塞湖潰壩逝者表達哀悼，也祝福受傷者早日康復，同時感謝所有志工超人們，並再度向為救災不幸離世的「挖土機超人」林鴻森表達哀悼與敬意。

    今年適逢金鐘獎六〇週年，光雕展演特別以「不要轉台 馬上回來」（Stay Tuned, TAIWAN）為主題，串聯六十二部經典電視劇及廿五檔熱門綜藝節目為元素，並邀請到金鐘獎紀錄保持人沈春華，以及首位以女性獲得男主角獎的演員陳亞蘭擔任聲音演出。

    文總秘書長李厚慶表示，聚焦台灣電視史縮影，希望打破藩籬，讓不同國家、性別、族群及年齡的人，藉由共感的影像語言、一起經歷過的事件及議題，在總統府前創造出屬於這個世代的共同記憶。而電視的影響力，不僅是訴說台灣故事，也具有傳遞資訊的意義。李厚慶以此次花蓮光復鄉的災情為例，也是透過新聞播報，讓大家看到許多鏟子超人自發前進花蓮，不求回報，只為了幫助受災戶早日重建家園。

