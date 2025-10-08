館長直播嗆斬首 賴：仇恨言論對國家沒好處

網紅館長陳之漢日前直播提及兩岸議題時，脫口說出「把賴清德狗頭斬下來」。（記者王藝菘攝）

網紅館長陳之漢日前直播提及兩岸議題時，脫口說出「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟，我等你，真的我日也思，夜也思啊」，引發輿論譁然，新北地檢署已將此案交由重大刑案專組檢察官偵辦。總統賴清德昨回應，這時最不需要發表仇恨言論、訴諸暴力動員，這對國家沒有好處，只有團結合作發揮我們的愛心，報效國家、服務人民，才不會辜負人民的期待。

賴清德表示，「我從政以來不貪、不取，每天都認真工作，也跟蔡英文總統共同讓國家更安全、經濟更發展，也把人民照顧得更好。」賴指出，國家在進步，世界看見、肯定台灣，希望全體國人不分朝野，對台灣都要有信心，不應該是非不分，也不應該推諉塞責，大家都應尊重憲法、遵守法律，團結為了國家繼續打拚，合作發揮愛心，報效國家、服務人民。

行政院長卓榮泰昨也表示，言論自由可以讓任何人表達自己的喜好或不喜好，「但是如果容許或是歡迎，甚至鼓吹暴力來殺害元首，而政府沒有任何動作的話，那將是一個目無法紀的國家。」

卓：請館長記得槍擊案時

法律是怎麼在保護他的？

卓榮泰說，他也請館長記得當年他被槍擊的時候，「法律是怎麼在保護他的？」今天他也會知道，法律必須對他提出應該有的制裁，這是政府的態度。

