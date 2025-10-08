賴清德接受美意見領袖專訪：若讓習放棄對台動武 川普必得諾貝爾和平獎

美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）近日訪台專訪賴清德總統，今於美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」播出。（總統府提供）

美國保守派意見領袖賽斯頓近日訪台專訪賴清德總統，昨天在美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」播出。賴總統提到，中國國家主席習近平曾承諾美國總統川普，川普任內不會攻打台灣，我國希望繼續得到川普總統的支持，如果川普能讓中國國家主席習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，必然是諾貝爾和平獎的得主。

談及兩岸局勢，賴清德表示，期待全球知道幾件事情：第一、中華民國和中華人民共和國互不隸屬，中國沒有權力侵犯台灣。第二、中國在台灣海峽進行軍演，打破台海現狀的是中國，不是台灣；台灣人民保護主權、追求民主自由人權的生活，不該被解讀為對中國的挑釁。第三，台灣仍未放棄尋求兩岸和平共榮的目標，因為這是世界安全與繁榮的必要元素。

請繼續往下閱讀...

賴清德說明，他上任總統後採取「和平四大支柱行動方案」，首先是強化國防力量；第二是強化經濟韌性；第三是跟美國等民主陣營肩並肩發揮威嚇力量；第四是在對等、尊嚴前提下，樂意與中國談判，交流合作、和平共榮。

賴清德提到，川普總統曾公開表示，習近平在電話中承諾，川普任內不會出兵攻打台灣，我們希望能繼續得到川普的支持，如果川普能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，必然是諾貝爾和平獎的得主。

如果有機會見到川普總統講述台海情況，賴清德說，他會建議川普特別留意習近平目前不僅在台海進行越來越大規模的軍事演習，也在東海、南海擴軍，軍演涵蓋印太整個區域，航空母鑑跨過第一、第二島鏈，北海艦隊曾在演習時繞行日本一周，甚至到澳洲的經濟海域發射實彈射擊。

台灣樂意共同協助美國再工業化

賴清德說，印太區域情勢不斷緊張，當台灣被併吞，中國會更有力量在國際上跟美國競爭，改變以規則為基礎的國際秩序，最後也會衝擊到美國的本土利益，所以希望川普總統能夠持續維護印太的和平穩定。

此外，針對台美在先進科技、晶片製造和人工智慧等領域的經濟夥伴關係發展，賴清德表示，他必須謙卑地說，台積電或台灣半導體產業只是生態系的一部分，整個半導體生態系中，美國是創新、研發、設計，同時也是最大的市場，獲得八〇％利益，仍居於龍頭地位，台灣很樂意跟美國一起努力，共同協助美國再工業化，並成為人工智慧的世界中心，讓美國持續領導世界，也讓美國能再度偉大。

賴清德說，台灣政府支持台積電去美國、日本及德國投資，未來美國在再工業化及成為人工智慧世界中心的時候，相信台積電一定可以扮演關鍵角色。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法