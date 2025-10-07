陳時中批黃國昌可恥 偷拍謀取政治利益

行政院政委、賑災基金會董事長陳時中批評民眾黨主席黃國昌，跟拍謀取個人政治利益，在民主國家「是可恥的事情」。（記者陳怡伶攝）

民眾黨主席黃國昌曾在二〇二二年九合一選舉前派人跟拍陳時中餐敘行程，還搭配時任國民黨台北市議員徐巧芯爆料，行徑曝光後引發議論。行政院政委、賑災基金會董事長陳時中接受本報專訪時批評，這種作法用來謀取個人政治利益，在民主國家「是可恥的事情」。

對於陳時中批評黃國昌一事，民眾黨昨天未回應。

二〇二二年台北市長選戰期間，黃國昌透過企業主好友得知陳時中將參加由此名企業主邀約的餐敘行程，派人偷拍。當時出席的還有台北市聯合醫院的醫師，陳時中與餐敘的女性友人一起步出餐廳門口時遭偷拍，並被徐巧芯拿來指控，指陳伸出「鹹豬手」。

近期該事件水落石出，是黃國昌為達政治目的背叛企業主好友，策劃派人偷拍當時是北市長候選人的陳時中，但「菱傳媒」收到該訊息未處理，黃國昌隨後轉交給當時也在選台北市議員的徐巧芯，她馬上公開照片並影射陳時中及同行的女醫師。

事發至今三年，如今陳時中接受專訪表示，當時有感覺到被偷拍，但萬萬沒想到是黃國昌主使，「黃有相當的社會身分地位，卻用揭弊來掩蓋抹黑，去做這樣的事很不應該」。他指出，揭弊、爆料是社會監督，但用這樣名義來抹黑進而毀謗，那很不應該。

陳時中表示，從現在黃國昌被陸續爆出來的事情觀察，之前被偷拍的人很多、範圍很廣，作為政治的資本，黃國昌利用各方可以利用的人，包括徐巧芯，她甘於被黃國昌利用。

去年二度被拍 懷疑是同一批人

除此之外，陳時中在去年八月與醫界醫師餐敘，也同樣被國民黨立委王鴻薇影射。陳時中表示，他高度懷疑，去年這起偷拍和黃國昌組的偷拍人員「是同一批人所為」。

關於第二次被偷拍，陳時中認為，他當時身分跟選舉無關，偷拍主使者當然有政治意圖；第二，這些人（偷拍者、爆料者）對女性一點都不尊重，與會者都是醫界的人，大家好好打扮、盛裝與會參加餐敘就被抹黃，就算是對一般的女性都不應該這樣，只要符合社會禮儀，那有甚麼好批評？這樣惡意影射很惡劣。

