    首頁 > 政治

    「地制法」修法 內政部：限縮常任文官升遷

    2025/10/07 05:30 記者林哲遠／台北報導
    立法院國民黨團將修改「地方制度法」列為本會期優先法案，欲增加各縣市副首長人數。（資料照）

    立法院國民黨團將修改「地方制度法」列為本會期優先法案，欲增加各縣市副首長人數。（資料照）

    立法院國民黨團日前公布本會期優先法案包含「停砍公教年金」、「地方制度法」等修法，引發重創現任公務員退休金、升遷權益等質疑，內政部先前也示警，國民黨立委陳玉珍所提「地制法」修法版本，將限縮縣市政府常任文官升遷管道，不利縣市政府延攬優秀文官。

    現行「地制法」規定，縣（市）政府一級單位主管及所屬一級機關首長，除主計、人事、警察、稅捐及政風之主管或首長，依專屬人事管理法律任免，其總數二分之一得列政務職，職務比照簡任第十二職等，其餘均由縣（市）長依法任免之。

    不過，國民黨立委陳玉珍所提「地方制度法第五十六條條文修正草案」，將縣市政府一級單位主管及所屬一級機關首長，除主計、人事、警察、稅捐及政風之主管或首長外，其餘職務均比照簡任第十二職等，由縣市長任免之。

    內政部認為，陳玉珍提案明定縣市政府一級單位主管及所屬一級機關首長，除依專屬人事管理法律任免者外，全數以政務職進用，將限縮縣市政府常任文官升遷管道，不利縣市政府延攬優秀文官，建請審慎考量。

    人事總處報告也提及，此修法涉及地方自治及地方首長人事權，為地方自治法制事項，屬內政部權責，若改列為政務職後，具公務人員任用資格之現職人員安置事宜，及是否影響或限縮地方政府攬才及留才等議題，允宜納入整體考量。

    此外，在藍營力推反年改修法部分，民進黨日前批評，若退休金所得替代率不再遞減，最吃虧的是現職年輕公教人員，搞不好等他們退休都領不到了，國民黨將年輕人摒棄在外，形成「世代不公」，彷彿與時代脫節。

