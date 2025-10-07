修改「地方制度法」 藍：六都業務繁忙 多個副市長是好事

北市目前有三位副市長，因北市人口數已跌破二五〇萬人，一旦副市長李四川投入明年新北市長選舉，未來第三席副市長恐不保，因國民黨力推修法，也被諷為「李四川條款」。（資料照）

立法院國民黨團將修改「地方制度法」列為本會期優先法案，欲增加各縣市副首長人數。民進黨台北市立委吳思瑤昨批評修法是量身定作，是「李四川條款」、「蔣萬安的小三條款」。對此，國民黨團首席副書記長林沛祥昨表示，國民黨團不預設立場，但六都業務繁忙，多一個副市長負責業務總是好事。

國民黨立委許宇甄也說，謝謝民進黨立委什麼都想到蔣萬安，修法絕對不是因人設事，而是針對整體考量。而且不是只有台北市，六都都希望有三位副市長襄助，希望就事論事地針對地制法的修正做討論，不要再去扯什麼個案。

請繼續往下閱讀...

加入國民黨團運作的無黨籍立委陳超明表示，多設一個副市長、副縣長，原則都是全力的支持，他也在修正動議提出「得置副秘書長一人」。他說，現在百姓對於政府的要求越來越多，市長、縣長或是兩個副市長在跑行程的時候都要面面俱到，實在跑不來，如果能多設一個副秘書長，尤其新修正的財政收支法劃分法施行以後，相信對市政府或縣政府的幫忙很大。

許宇甄指出，地方制度法於二〇一〇年修法，增加人口二五〇萬以上的直轄市可以再增設副市長一人，十五年過去了，期間都沒有再檢討過副市長的人數與條件。但是隨著地方事務的多元及繁雜，不管是長照、環保、工務還有城市發展事務的質與量都大幅增加，更不要說在財劃法通過之後，地方政府要承接起更多來自中央的業務，這都是需要增加副市長的原因。

修財劃法後 承接中央業務多

許宇甄表示，現在受到全國少子女化趨勢的影響，不管是推動的基礎建設或規劃的城市願景、維持的都市運行，都持續需要副市長襄助政務督導市政。因為生活圈的生活型態改變，許多通勤族每日往返台北與新北之間，這些工作人口都需要由市政建設提供服務。財劃法修正後，相關預算會配合會計年度做出調整，希望統一從明年元旦起施行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法