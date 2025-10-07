為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    修改「地方制度法」 藍：六都業務繁忙 多個副市長是好事

    2025/10/07 05:30 記者林欣漢／台北報導
    北市目前有三位副市長，因北市人口數已跌破二五〇萬人，一旦副市長李四川投入明年新北市長選舉，未來第三席副市長恐不保，因國民黨力推修法，也被諷為「李四川條款」。（資料照）

    北市目前有三位副市長，因北市人口數已跌破二五〇萬人，一旦副市長李四川投入明年新北市長選舉，未來第三席副市長恐不保，因國民黨力推修法，也被諷為「李四川條款」。（資料照）

    立法院國民黨團將修改「地方制度法」列為本會期優先法案，欲增加各縣市副首長人數。民進黨台北市立委吳思瑤昨批評修法是量身定作，是「李四川條款」、「蔣萬安的小三條款」。對此，國民黨團首席副書記長林沛祥昨表示，國民黨團不預設立場，但六都業務繁忙，多一個副市長負責業務總是好事。

    國民黨立委許宇甄也說，謝謝民進黨立委什麼都想到蔣萬安，修法絕對不是因人設事，而是針對整體考量。而且不是只有台北市，六都都希望有三位副市長襄助，希望就事論事地針對地制法的修正做討論，不要再去扯什麼個案。

    加入國民黨團運作的無黨籍立委陳超明表示，多設一個副市長、副縣長，原則都是全力的支持，他也在修正動議提出「得置副秘書長一人」。他說，現在百姓對於政府的要求越來越多，市長、縣長或是兩個副市長在跑行程的時候都要面面俱到，實在跑不來，如果能多設一個副秘書長，尤其新修正的財政收支法劃分法施行以後，相信對市政府或縣政府的幫忙很大。

    許宇甄指出，地方制度法於二〇一〇年修法，增加人口二五〇萬以上的直轄市可以再增設副市長一人，十五年過去了，期間都沒有再檢討過副市長的人數與條件。但是隨著地方事務的多元及繁雜，不管是長照、環保、工務還有城市發展事務的質與量都大幅增加，更不要說在財劃法通過之後，地方政府要承接起更多來自中央的業務，這都是需要增加副市長的原因。

    修財劃法後 承接中央業務多

    許宇甄表示，現在受到全國少子女化趨勢的影響，不管是推動的基礎建設或規劃的城市願景、維持的都市運行，都持續需要副市長襄助政務督導市政。因為生活圈的生活型態改變，許多通勤族每日往返台北與新北之間，這些工作人口都需要由市政建設提供服務。財劃法修正後，相關預算會配合會計年度做出調整，希望統一從明年元旦起施行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播