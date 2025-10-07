藍擬修法增副市長 綠諷蔣萬安「小三」條款

國民黨團擬修地制法，刪除「人口在二五〇萬以上之直轄市，得增置副市長一人」之限制，被質疑是因人設事的「李四川條款」。（資料照）

立法院國民黨團將「地方制度法」列為本會期優先法案，有立委主張刪除「人口在二五〇萬以上之直轄市，得增置副市長一人」之限制，改為固定三位副市長，且於明年一月施行，被質疑是因人設事的「李四川條款」。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤批評，這是量身訂做的修法，也被戲稱是台北市長蔣萬安的「小三」條款，本身的出發點就值得商榷。

現行地制法第五十五條規定，直轄市人口達二五〇萬人，得增設第三位副市長，國民黨立委李彥秀提案刪除此一限制。北市目前有三位副市長，因北市人口數已跌破二五〇萬人，一旦副市長李四川投入明年新北市長選舉，未來第三席副市長恐不保，因國民黨力推修法，也被諷為「李四川條款」。

請繼續往下閱讀...

藍委主張刪除地制法「人口250萬限制」

吳思瑤表示，地制法的修正，本屆在內政委員會已討論一、二個會期，沒有共識。爭點部分，首先會有財政負擔的問題；其次，它是特別為了北市量身訂做的法律，其出發點就值得商榷。

吳思瑤質疑，「他要負責什麼樣的業務？他未來要做什麼以增進地方治理效能？他要增進什麼正向的發展效益？完全沒有交代。只是讓他們可以多一個官職，去攏絡、去進行政治上的人事安排，所以我們反對量身訂做的修法。」

民進黨團書記長陳培瑜批評，若只是為了李四川進行因人設事的修法，真的是吃相非常難看。他說，在新版財劃法下，北市已經是拿到最多錢的縣市，但蔣萬安在這二年的執政過程中，看不到有什麼大破大立的建設及施政願景的落實，在這件事情上，也許蔣才是目前國民黨內有機會叫這些國民黨委員煞車的人。

另外，在非直轄市部分，國民黨立委李彥秀、陳玉珍也提出地制法修法草案，若照其版本通過，全國將增加十六位副縣市長，桃園市、台南市可增加一位副市長，但根據內政部估算，每年國庫至少要多花費九千四百萬元。

加上非直轄市設副縣市長 國庫年花近億元

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱強調，過去一年多來，國民黨仗著可以得到民眾黨的支持修法，未來一旦多設副首長職務，合作的空間又更大了。他提醒，政黨政治是責任政治，若只是為了眼前的利益，沒有紀律、沒有責任的去修改地方政府的體制，最後結果就會反映在財政的惡化上，還是自己要嚐到苦果。

此外，國民黨立委陳玉珍所提地制法修法草案，明定縣市政府一級單位主管及所屬一級機關首長，除依專屬人事管理法律任免者外，全數以政務職進用。

對此，民進黨立委賴瑞隆認為，國民黨從「停砍公教年金」到地制法修法，影響整個公教人員退休金及公務員升遷權益，將造成國家動盪和制度的不穩定，呼籲國民黨審慎思考，不要再繼續讓政局動盪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法