館長直播：把賴清德狗頭斬下來 警：涉煽動暴力 報請檢偵辦

網紅館長陳之漢。（資料照）

網紅「館長」陳之漢前天在中秋連假直播，提及兩岸議題時，竟脫口說出「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發輿論譁然，刑事局認為館長言論已逾越言論自由範圍，恐涉及煽惑他人犯罪及恐嚇危害安全罪嫌，主動蒐證煽動暴力言論事證報請檢方查處，新北地檢署獲報後，已交由重大刑案專組檢察官偵辦。

府：國家安全與元首維安不容任何挑戰

總統府發言人郭雅慧表示，台灣雖是言論自由的民主社會，民眾有充分表達意見的自由，惟國家安全與元首維安不容任何挑戰。特定網紅相關涉及恐嚇的言行將依法處理，維護國安與法治秩序，也呼籲社群發言勿逾越紅線觸法。

刑事局說，針對社群網紅於直播節目中，公開提及斬首總統等煽動暴力之言論，其行為已涉及違反「刑法」第一五三條「煽惑他人犯罪」及第三〇五條「恐嚇危害安全罪」等，由刑事局偵七大隊蒐集相關事證，後續約談館長到案說明。

刑事局表示，憲法保障人民之言論自由，然而任何自由皆非毫無界限，言論自由的行使，必須建立在尊重他人權益、不煽動暴力與不危害公共安全的基礎之上，行為人必須為其言論負起相關法律責任。

警政署也呼籲，社會大眾應理性辨識網路訊息，切勿模仿、散播或助長任何違法之言論；民主社會的珍貴價值在於理性溝通與相互尊重，絕不容許以暴力言論破壞社會秩序。

