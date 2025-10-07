古屋圭司：高市早苗與台灣關係非常密切

日華懇會長古屋圭司在「台灣月書展」開幕式上致詞。（記者林翠儀攝）

日本跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司表示，自民黨新任總裁高市早苗與台灣關係非常密切，她也是日華懇的幹部之一。古屋還表示，今年的國慶祝賀團將率領卅位國會議員在九日訪台，但傍晚傳出古屋已被內定出任黨選舉對策委員長，日華懇事務局長木原稔則可望入閣，是否影響兩人訪台行程，目前仍不得而知。

古屋六日受邀出席駐日台灣文化中心與紀伊國屋書店合作推出的「台灣月書展」，自民黨青年局長中曾根康隆和駐日代表李逸洋均到場致詞。

古屋與自民黨新任總裁高市早苗關係深厚，從高市在二〇二一年首次參選自民黨總裁時，即為她抬轎，四年多來不離不棄，也是高市當選總裁的重要功臣之一。古屋在盟友安倍晉三過世後，為高市穿針引線，擴充她的台灣人脈。今年七月，外交部長林佳龍訪日時，還安排高市與他會面。

古屋上午在會後受訪時表示，高市與台灣的關係非常密切，她也是「日華議員懇談會」幹部之一。高市在首次參加總裁選舉時，曾與蔡英文總統透過視訊對談。當時她還收到來自台灣各界的支持，建立相當深厚的情誼。

至於如何處理與中國的關係，古屋表示，日中的經濟往來非常龐大，規模高達約卅兆圓，前首相安倍當年提出「日中戰略互惠關係」方針，高市的想法與此並無不同，仍將據此與中國維持穩定關係。

古屋強調，日本與台灣共享價值觀，但由於沒有正式外交關係，因此由日華懇和青年局推動雙方更積極的交流。

李逸洋在受訪時也表示，高市對台灣向來非常友善、親近。她在今年四月訪問台灣時，見到賴清德總統和多位政要，並前往高雄向安倍銅像致意。

林佳龍七月訪問日本與高市會晤時，李逸洋也在場作陪。李逸洋表示，高市與台灣非常親近，而且繼承安倍路線，相信在她主政下，會更重視整個印太地區的和平與安全，台日之間的關係會更為深化且全面提升。

