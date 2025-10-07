為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    聯大2758號決議未提台灣 歐盟：兩岸應對話化解緊張

    2025/10/07 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    歐洲聯盟（EU）發言人指出，二七五八號決議文中並未出現「台灣」一詞，兩岸應透過對話化解緊張情勢。（法新社檔案照）

    歐洲聯盟（EU）發言人指出，二七五八號決議文中並未出現「台灣」一詞，兩岸應透過對話化解緊張情勢。（法新社檔案照）

    中國長期將一九七一年聯合國大會第二七五八號決議，做為宣稱台灣屬於中華人民共和國的依據之一。歐盟對外事務部（EEAS）發言人指出，決議文並未出現「台灣」一詞，兩岸應透過對話化解緊張情勢。

    中央社記者以電郵詢問EEAS立場，歐盟發言人回覆表示，這項決議非常簡短，僅有一五〇字，僅將在聯合國的代表權從「（前總統）蔣介石的代表」改為「中華人民共和國政府的代表」，並未提及「台灣」。

    歐盟發言人說，只要符合組織規則或慣例、歐盟的「一個中國」政策與歐盟政策目標，便應透過務實解決方案，允許台灣有意義參與國際事務。發言人還表示，歐盟致力與夥伴討論尋求務實解決方案，讓台灣能夠參與可發揮技術和能力附加價值的領域。

    發言人說，台海緊張局勢應透過對話來化解，兩岸應維持適當溝通管道，以減少誤判風險，重要的是克制及避免任何可能使兩岸緊張關係進一步惡化的行動，包括中國擅改M503等數條航路運作方式，歐盟希望在做出任何這類改變之前，兩岸先行磋商。

    駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉本月初接受中央社專訪時指出，中國近年扭曲聯大二七五八號決議，企圖削弱歐盟和各國對台灣的支持，但歐盟對台灣的支持有增無減，對中國也日益警惕。

