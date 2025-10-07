聯合國成立、台灣光復八十週年》中共將大肆操作兩條戰線

官員表示，十月廿四日是聯合國成立八十週年，廿五日是台灣光復八十週年，中共將大肆操作「國際一中」、「兩岸一中」兩條戰線。（路透社檔案照）

中共下半年對台統戰工作圍繞在三個「八十週年」，熟稔中國問題的官員昨日受訪表示，中國已舉行抗戰勝利八十週年九三閱兵，十月廿四日是聯合國成立八十週年，廿五日是台灣光復八十週年，中共將大肆操作「國際一中」、「兩岸一中」兩條戰線。

官員：國際一中、兩岸一中是統戰主軸

官員指出，中共會在國際深化「國際一中」，在兩岸深化「兩岸一中」，兩條戰線是今年下半年中共對台統戰的主軸。中共操作所謂「國際一中」，在聯合國鞏固「國際一中」格局，強化台灣屬於中華人民共和國一部分，用扭曲的歷史敘事，凸顯其對台主權主張。

請繼續往下閱讀...

據分析，中共伎倆是綁定聯大第二七五八號決議文，扭曲台灣歸屬中國是二戰勝利成果，宣稱是戰後國際秩序的重要組成，中共會聲稱台灣在戰後已回歸中國，中華人民共和國是唯一代表中國的合法政府。

官員指出，美國、歐盟等民主國家紛紛指責中國詮釋的二七五八號決議文，不當連結到台灣主權歸屬中國。事實上，當年聯大第二七五八號決議僅決定中國在聯合國的代表權問題，並沒有處理台灣歸屬。

官員透露，十月廿五日是台灣光復八十週年，中共會找許多台灣人士、統派團體、親中政黨赴中參加，大肆慶祝「台灣光復」來證明台灣屬於中國一部分。

官員說，關於台灣光復的論述，一定要強調是回歸中華民國，國人務必注意國內有些人士只講回歸中國，擺明配合中共的歷史敘事，這都要非常小心。據描述，台灣經過多次總統直選，早已落實「中華民國台灣」是主權在民國家，很多國家也支持這樣的觀點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法