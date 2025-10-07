為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    聯合國成立、台灣光復八十週年》中共將大肆操作兩條戰線

    2025/10/07 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    官員表示，十月廿四日是聯合國成立八十週年，廿五日是台灣光復八十週年，中共將大肆操作「國際一中」、「兩岸一中」兩條戰線。（路透社檔案照）

    官員表示，十月廿四日是聯合國成立八十週年，廿五日是台灣光復八十週年，中共將大肆操作「國際一中」、「兩岸一中」兩條戰線。（路透社檔案照）

    中共下半年對台統戰工作圍繞在三個「八十週年」，熟稔中國問題的官員昨日受訪表示，中國已舉行抗戰勝利八十週年九三閱兵，十月廿四日是聯合國成立八十週年，廿五日是台灣光復八十週年，中共將大肆操作「國際一中」、「兩岸一中」兩條戰線。

    官員：國際一中、兩岸一中是統戰主軸

    官員指出，中共會在國際深化「國際一中」，在兩岸深化「兩岸一中」，兩條戰線是今年下半年中共對台統戰的主軸。中共操作所謂「國際一中」，在聯合國鞏固「國際一中」格局，強化台灣屬於中華人民共和國一部分，用扭曲的歷史敘事，凸顯其對台主權主張。

    據分析，中共伎倆是綁定聯大第二七五八號決議文，扭曲台灣歸屬中國是二戰勝利成果，宣稱是戰後國際秩序的重要組成，中共會聲稱台灣在戰後已回歸中國，中華人民共和國是唯一代表中國的合法政府。

    官員指出，美國、歐盟等民主國家紛紛指責中國詮釋的二七五八號決議文，不當連結到台灣主權歸屬中國。事實上，當年聯大第二七五八號決議僅決定中國在聯合國的代表權問題，並沒有處理台灣歸屬。

    官員透露，十月廿五日是台灣光復八十週年，中共會找許多台灣人士、統派團體、親中政黨赴中參加，大肆慶祝「台灣光復」來證明台灣屬於中國一部分。

    官員說，關於台灣光復的論述，一定要強調是回歸中華民國，國人務必注意國內有些人士只講回歸中國，擺明配合中共的歷史敘事，這都要非常小心。據描述，台灣經過多次總統直選，早已落實「中華民國台灣」是主權在民國家，很多國家也支持這樣的觀點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播