醫藥物流納關鍵基礎設施範疇 學者：全面推動去中資化

學者建議，政府應將醫藥物流納入關鍵基礎設施範疇，全面推動在地化與去中資化，確保在緊急時刻不受外部操控。圖為全民防衛動員暨災害防救演習。（資料照）

外傳台大、榮總等重量級醫學中心的醫藥冷鏈物流，有一部分掌握在背後有中資疑慮的嘉里大榮集團手中，上層控股與中國政協和解放軍有所牽連。學者建議，政府應將醫藥物流納入關鍵基礎設施範疇，全面推動在地化與去中資化，確保在緊急時刻不受外部操控。

週刊報導，嘉里大榮集團旗下「嘉里醫藥物流」負責台灣半數中大型醫院物流，嘉里大榮的集團控股鏈，可以看到一層層「中國連結」。嘉里大榮母公司屬於香港嘉里物流（KLN）、嘉里控股（KHL），最終與中國順豐控股交叉持股。嘉里控股董事長郭孔華自二〇二三年起就是北京市政協委員，其姊郭惠光身兼上海市政協委員；順豐控股也與中國解放軍空軍簽署戰略合作協議，納入中共「軍民融合」的後勤體系。

請繼續往下閱讀...

對此，民進黨立委吳思瑤認為，物流產業直接接觸客戶，掌握國人大量個資與物品需求，恐有遭中方擷取、掌控資訊的風險，甚至可能在危急時刻干擾社會防衛物資的調度等。

吳思瑤提醒，主管機關應該進一步檢討對物流產業的規範，精進社會防衛韌性安全網，也要防堵境外勢力或有心人干擾救災與救難，中共對其他產業的滲透，也應一併納入國安十七條的產業範疇擴大檢視。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，醫藥物流是戰時的生命線，若核心冷鏈與配送節點由受中國法規約束的企業掌控，等同將我方醫療體系暴露於敵方監控，這是防衛韌性的戰略漏洞。政府應將醫藥物流納入關鍵基礎設施範疇，全面推動在地化與去中資化。

洪浦釗強調，依中國「國家情報法」等法規，企業必須配合情報單位，一旦伺服器與中港網域連線，醫院代碼、配送路線、甚至病患資訊皆可能外洩。政府必須建立資料主權防線，確保醫療物流資訊完全留在國內、並由我方安全管理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法