    政治

    中資涉入醫藥物流 我研議資訊節點處理

    2025/10/07 05:30 記者林志怡、陳鈺馥／台北報導
    城鎮韌性全民防衛動員演習中，醫藥冷鏈物流有部分由具中資背景的嘉里大榮集團經手，外界擔憂國家級機密外流。（資料照）

    城鎮韌性全民防衛動員演習中，醫藥冷鏈物流有部分由具中資背景的嘉里大榮集團經手，外界擔憂國家級機密外流。（資料照）

    外界憂運輸路線、倉儲位置等國家級機密外流

    為強化緊急應變能力，今年各地陸續進行「城鎮韌性全民防衛動員演習」，但發現，重要醫療調度冷鏈卻有具中資背景的物流業者參與，外界擔憂有洩密之虞。衛福部次長林靜儀表示，已與食藥署討論，後續盤點並研議備援與資訊節點處理作為。

    城鎮韌性全民防衛動員演習中，台大醫院、榮總等醫學中心的醫藥冷鏈物流有部分由具中資背景的嘉里大榮集團經手，外界擔憂關鍵節點、運輸路線、倉儲位置等國家級機密外流。

    林靜儀表示，醫療應變仰賴多系統互相協力，資源調度機制也需物流業者參與，對於外界擔憂中資涉入恐增加洩密疑慮一事，「這是值得注意的訊息」。

    衛福部：建立備援系統

    此外，林靜儀表示，藥品的物流還涉及冷鏈系統，但受到成本限制，通常都是有一定規模的業者執行，而現行法規並未規定物流業不能有中資進入，因此如何在現有法規架構下，建立其他備援系統，衛福部會再與食藥署討論。

    外傳「嘉里大榮公司」也負責疾管署中央防疫物資的倉儲與配送，衛福部疾管署副署長曾淑慧說，嘉里醫藥物流公司承作合約已於二〇二四年結束，所有防疫物資也已移倉至二〇二五年承作廠商的倉儲中。記者昨致電該公司但無人接聽。

    曾淑慧也提到，目前嘉里醫藥物流公司僅負責卡介苗及少數流感疫苗的冷鏈運送，以及蛇毒血清、狂犬病免疫球蛋白、麻疹免疫球蛋白等使用量較少的免疫製劑冷鏈，其他絕大部分疫苗品項之冷鏈運送都是由國內其他公司負責。

    根據監察院二〇二三年調查報告，「嘉里大榮物流」為國內上市公司，依據經濟部所提供之股權架構圖，及投審會審查該公司陳報的上層股權架構架構調整，中國商順豐控股公司收購嘉里物聯網案之相關交易安排，無事證顯示投資人為中資。惟因中資未經許可違法投資我國事件頻傳，仍請經濟部持續強化中資及外資之審查機制。

