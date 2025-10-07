醫療冷鏈疑遭中資滲透 國安人士：3大防線強化防衛韌性

我國積極提升全社會防衛韌性，外傳醫藥冷鏈物流竟有部分遭疑具中資背景的物流業者掌握。（資料照）

我國積極提升全社會防衛韌性，外傳醫藥冷鏈物流竟有部分遭疑具中資背景的物流業者掌握。面對中國全方位滲透可能危及我國防衛韌性，國安單位擬從三大方向防堵，包括強化安全查核制度、避免單一廠商壟斷並建立備援機制，以及將與政府合作的重要業者全面納入安全查核制度。

國安人士昨指出，第一步是強化安全查核制度，我國過去的安全查核著重在官方部門，但若涉及社會安全韌性與關鍵基礎設施，必須建立安全查核制度，確認相關民間產業是否存在中資背景或與中國不正常的連結，整體規劃要系統性處理。

其次，物流系統不只關乎醫藥運輸，也牽涉重要民生物資配給，國安人士表示，後續將針對整體物流系統全面性檢討，避免單一廠商壟斷物資運補的節點，並建立多元充足的備援機制，避免依賴單一業者。無論平時或戰時，都要慎防中國的介入、甚至攻擊，影響重要物資運補。

第三，國安人士表示，未來不排除擴大安全查核範圍，將國內與政府簽訂合約或合作的一般民營物流業者，全面納入安全查核制度，杜絕中資背景，從制度面排除中資滲透風險。

