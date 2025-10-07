為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    自由日日Shoot》國民黨擬惡修地制法 增設副縣市長 恐年燒近億納稅錢

    2025/10/07 05:30 記者林哲遠／台北報導
    立法院國民黨團欲修法增加直轄市、縣市政府副縣市長人數；內政部表示，增加一位直轄市副市長每年約增加七百萬元支出、每增加一位副縣市長每年約增加五百萬元支出。（資料照）

    立法院國民黨團將「地方制度法部分條文修正草案」列為本會期優先法案，欲增加直轄市、縣市政府副縣市長人數。若依照國民黨立委陳玉珍及李彥秀版本通過，非直轄市部分，將增加十六位副縣（市）長；直轄市的桃園市、台南市可以增加一位副市長，每年國庫至少多花費近億元。

    現行地制法規定，直轄市人口達二五〇萬人，得增置第三位副市長，李彥秀提案刪除直轄市二五〇萬人口限制，改成無論人口多寡，都設三位副市長。

    多一位副直轄市長 年支出增七百萬 每加一位副縣市長 年支出多五百萬

    在非直轄市部分，現行規定置副縣市長一人，人口在一二五萬人以上之縣市，得增置副縣市長一人。陳玉珍所提地制法修正草案，要求統一律定副縣市長為兩人；李彥秀則主張以人口比率達全國人口總數二％以上之縣市得增置第二位副縣市長；國民黨立委邱鎮軍則建議增列土地面積超過一千平方公里之縣市得增置第二位副縣市長。

    內政部長劉世芳六月在立院內政委員會答詢指出，在直轄市部分，李彥秀所提版本是桃園市、台南市可增加一位副市長。非直轄市部分，陳玉珍版本增加了十六位副縣市長，李彥秀版本增加七位副縣長，邱鎮軍版本則增加十位副縣長。

    內政部昨補充說明，增加一位直轄市副市長每年約增加七百萬元支出、每增加一位副縣市長每年約增加五百萬元支出，包含其人事費用及相關秘書駕駛等配置人員費用。

    因此，若以上述國民黨立委提案版本設算，最多增置十六位副縣市長及二位直轄市副市長，國庫一年將多支出九四〇〇萬元。

