    首頁 > 政治

    指涉搓湯圓 卓伯源轟郝、羅應退選

    2025/10/06 05:30 記者林哲遠／台北報導
    國民黨主席候選人、彰化前縣長卓伯源。（記者塗建榮攝）

    國民黨昨舉行黨主席選舉電視政見說明會，候選人郝龍斌、羅智強以赴花蓮救災為由缺席。另位候選人、彰化前縣長卓伯源昨痛批，郝、羅涉及「搓湯圓」、搭檔競選，違反「政黨法」第三十三條規定，呼籲兩人懸崖勒馬，退出國民黨主席選舉，避免法律的追溯，並保護國民黨的形象。

    卓伯源會前受訪、會中發表結論時相繼提及，郝龍斌日前公開稱，若當選主席將邀請羅智強擔任副主席，羅智強也沒有表達拒絕，令外界質疑兩人已形成「郝羅配」；隨後，兩人又終結了中天原在四日要舉行的電視辯論會，更一起向國民黨中央提出停辦昨天及地方的政見發表會，完全違背民主原則。

    卓伯源續指，郝龍斌、羅智強更動員十八位黨內立委，以去花蓮救災為由不參與政見說明會，「為何十月四日輪到我要辯論就要求全部停止，你把話講完了，輪到別人講話你就說辯論要停止，你這樣公平嗎？」

    「郝龍斌、羅智強為何一致行動？」卓伯源質疑，這已涉及嚴重司法問題「搭檔競選」，本次黨主席選舉已被認為涉違反「政黨法」三十三條規定「期約放棄競選或為一定競選活動」之行為。

