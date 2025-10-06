為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    積欠黨公職責任額 領表前才繳清？ 鄭籲黨中央辦乾淨公平的選舉

    2025/10/06 05:30 記者林欣漢／台北報導
    國民黨中評委向媒體爆料，國民黨主席候選人鄭麗文拖欠立委任內的黨公職責任額，直到參選黨主席前才繳清，對此，國民黨秘書長黃健庭受訪證實，鄭麗文在上個月領表前有繳清。（資料照）

    國民黨中評委向媒體爆料，國民黨主席候選人鄭麗文拖欠立委任內的黨公職責任額，直到參選黨主席前才繳清，對此，國民黨秘書長黃健庭受訪證實，鄭麗文在上個月領表前有繳清。（資料照）

    國民黨主席候選人鄭麗文昨被爆料拖欠立委任內的黨公職責任額，直到參選黨主席前才繳清，國民黨秘書長黃健庭昨受訪也證實，鄭上月領表前有繳清。鄭麗文對此表示，一切都按照黨中央規定，不知道黨中央這時候釋放這個混淆視聽、帶風向的訊息用意何在，希望黨中央秉持公平公開的遊戲規則，不要針對、打壓特定候選人。

    媒體詢問鄭，是否覺得被黨中央打壓？鄭麗文說，「是的」，這訊息應該是黨中央釋放出來的，希望不是這樣，所以也再次呼籲黨中央，辦一場乾淨公正的選舉，以昭公信。

    勿打壓特定候選人

    鄭麗文也於政見發表會指出，很榮幸很多人把她當作最重要的對手，呼籲不要再重複過去國民黨為人詬病的沉痾，如今排山倒海來的黑函讓她覺得，「我不是在跟優秀的候選人在選，我覺得跟黨中央在選，呼籲黨中央辦乾淨公平的選舉，黨部不要成為謠言製造者。」

    針對國民黨中評委向媒體爆料，鄭麗文拖延不繳二〇二〇年至二〇二四年擔任不分區立委的黨公職責任額，直到參選黨主席才補繳。黃健庭說，國民黨所謂「公職分攤金」或「募款責任額」，立委一年要交三十萬元，不分區立委則每月要多負擔十萬元，鄭麗文應該是立委部分的三十萬元未繳，上個月領表前已繳清。

    輔選鄭麗文的前立委李德維說明，這是完全錯誤的認知、惡意中傷，事實是鄭麗文過去擔任立法院國民黨團書記長時，為了解決黨團長期無法加薪的問題，又不增加黨的支出，曾上簽把原要募給黨公職的分攤金，歸入黨團為同仁加薪，並獲時任黨主席江啟臣、秘書長李乾龍簽核同意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播