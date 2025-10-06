美智庫憂國民黨魁候選人路線》鄭：兩岸和平重中之重 羅：美中都保持交往

國民黨主席候選人鄭麗文。（記者塗建榮攝）

美國智庫詹姆斯敦基金會近日發表分析報告，指國民黨三位主要黨主席候選人鄭麗文、郝龍斌與羅智強均具「外省」背景，並以九二共識作為兩岸政策核心，將走向令人憂心的路線。

對此，鄭麗文說，今天國家風雨飄搖，如何成為化解仇恨、強化合作團結，更重要的是讓台灣的未來看到希望。第一個念茲在茲、重中之重的就是兩岸和平，沒有和平年輕人沒有未來，兩岸唯有攜手合作才能創造更大的能量，不只是產業、經貿，而是各領域的科技、文化、藝術、體育等強強聯手，再造人類文明的高峰。

羅智強表示，台灣最佳的生存發展路線，就是在美國和中國大陸之間，都要保持交往，不卑不亢。郝龍斌辦公室表示，沒有回應。

該報告引述，鄭麗文曾公開疾呼，台灣人應能驕傲地說出「我是中國人」；羅智強更稱「我是台灣人，我是中國人，我的中國是中華民國」。撰寫報告的孟沛德憂心，當所有領先候選人皆為「外省人」，顯示國民黨的權力掮客正極力推銷此一視角，黨內已容不下更根植於台灣本土的聲音。

報告更嚴厲批評，三位候選人全都堅信，只要高舉早已被北京定義為「一國兩制台灣方案」的「九二共識」，就能換取台海和平。鄭麗文甚至宣稱，只要能「粉碎台獨、法西斯」，「九二共識」就能帶來百年和平；羅智強則拿馬英九執政時期當樣板，稱可帶來繁榮。相較之下，郝龍斌雖立場稍謹慎，並主張北京應承認「九二共識不等於一國兩制」，但其解方仍是成立由退役將領組成的智庫來「捍衛中華民國、反對台獨」。

美智庫：鄭等三人皆不支持大增軍費

報告指出，在國防與對美關係上，三人的立場更讓華府警惕。他們皆不支持大幅增加國防預算，鄭麗文與羅智強明確反對國防預算佔GDP比例超過三％或五％，認為這是「台灣不可承受之重」。鄭麗文甚至稱，與中國的「政治和解」才是台灣最需要的國防。

報告直言，三人的言論延續了國民黨內長期存在的「疑美論」與對美國的歷史怨懟。郝龍斌提出的「親美不跪美、和中不舔共」口號，被報告解讀為對美國的潛在不信任。鄭麗文也曾批評賴清德政府對美「下跪諂媚」，是「賣台」、「敗家」。報告警告，這些候選人普遍認為，對抗美國壓力的最佳解方，竟是與中國建立更緊密的關係。

