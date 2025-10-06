藍推總統選舉兩輪制 綠：短視近利的不智做法

國民黨立委翁曉玲提案修法，將正副總統選舉改為二輪投票制。（資料照）

立法院國民黨團本會期推動總統選舉二輪投票制修法，認為「絕對多數」的總統當選人才有其正當性。外界質疑修法是否意圖「卡」民眾黨前主席柯文哲或白營人士？民進黨團幹事長鍾佳濱昨受訪認為，修法是對第三名有利，因為他可能變成第二名，或左右誰是第一名，國民黨此舉是短視近利、是不智的，應回歸每個國家憲政運作的傳統。

鍾佳濱指出，美國是由傳統的民主黨和共和黨交替執政，國民對於美國政壇未來的走向很清楚，由主流民意決定交給誰。而歐洲大多數內閣制國家，縱使有總統選舉，政黨的合縱連橫是非常激烈的，很多都是多黨聯合執政，因為沒有一個政黨可以過半，這也是他們為何要採二輪選制，是有其憲政基礎。

鍾佳濱說，國民黨似乎認為其目前困境，推動內閣制有助於他們取得政權，所以不斷在憲政體制上往這方面傾斜，自然就會去抄襲或仿效歐洲的二輪總統選制；但依據台灣的憲政體制，「我們沒有看過聯合執政，因為我們不是內閣制。」他認為，國民黨把總統選制和憲政體制脫鉤思考，是很不智的。

「我對這項修法案持反對態度！」立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委莊瑞雄指出，雖然推行二輪制可被視為提升總統當選正當性的手段，但在當前政治結構下，此舉難免被解讀為針對中間或第三勢力的制度操作。若僅以修法、未經憲政層次討論與充分社會共識，恐引發程序正當性與公平性爭議。

莊瑞雄強調，憲法增修條文已明定總統以相對多數當選，若再以普通法律去增設與憲法牴觸的「過半門檻」，必然引發憲政衝突與法律爭議的風險。他認為，若要推動如此重大的制度變革，應先行廣泛社會討論與民意調查，並納入學界、法界等專業意見，以避免制度設計出現偏頗或利益傾斜。

