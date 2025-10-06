推總統選舉兩輪制 藍委：解決少數總統困境

國民黨立委葉元之、羅智強、翁曉玲與吳宗憲9月舉行「民主就是多數決！推動總統選舉兩輪決選制」修憲記者會。（資料照）

國民黨立委翁曉玲提出的「總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案」列為本會期國民黨團優先法案，法案將正副總統選舉改為二輪投票制；國民黨立委羅智強日前推動二輪投票的修憲版本，目前尚在連署中，對於黨團是只要修法，或雙軌（修法、修憲）並進？羅智強昨強調，不管路徑為何，重點是解決少數總統困境。

民眾黨團：需社會非常大的共識

民眾黨立院黨團副總召張啓楷認為，現在少數總統賴清德走極端、不尊重多數民意，若我國總統選舉走向二輪投票制，確實可避免少數民意總統獨攬大權狀況，對台灣政局穩定有幫助。但此案事關修憲，當前修憲門檻極高，難度很高，需有非常大的社會共識及動員才能達到。

「總統副總統選舉罷免法」第六十三條現行條文為「選舉結果以候選人得票最多之一組為當選」；翁版修正後條文為，「選舉結果以候選人得票數過半之一組，且其得票數需達選舉人總數百分之二十以上，始為當選。若第一輪選舉未有獲過半得票者，則於十四日後，進行第二輪投票。僅由得票數最高之兩組候選人進行第二輪投票，以得票數最多之一組為當選」。

翁曉玲在修法說明表示，採相對多數一輪投票制，候選人票數只要高於其它人，不論是否得到過半數同意即屬當選。惟當選之正副總統得票率皆未過半，及其所屬政黨於國會未過半時，即出現少數政府之困境，缺乏穩固的民意基礎，有代表性不足的問題，國家治理恐陷入難題，引發憲政危機。期望藉由兩輪投票制反覆確認民意依歸，使小黨有生存競爭之機會，亦有促進大小黨之間協商之效。

翁曉玲提案稱

藉由兩輪投票制 確認民意依歸

翁曉玲指出，現在總統直選的國家約有四十個，其中七成以上都是採取二輪選制，甚至有些還採多輪選制，只有台灣、韓國等極少數國家採取相對多數選制。相對多數選制選出的總統，在選舉操作上不太會在乎其他多數選民的意見，只要鞏固好自己的基本盤就可以，無法讓執政更具民主的正當性。如果總統又不懂得妥協，與其他在野黨協商，就會出現執政困境。

翁曉玲強調，二輪選制的好處在於，第一輪選舉大家可憑著自己的喜好去投票，不會在第一輪就產生棄保效應，且不是每次選舉都會要採兩輪選制，如果第一輪就已過半數，就不用進入第二輪。

