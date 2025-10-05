星期專論》台灣外交政策的新曙光

◎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）

◎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）

過去的一個月裡，兩項重要發展讓台灣獲得更強大的能力，得以在外交空間遭惡霸北京嚴重壓縮之際，採取更具攻勢性的外交策略。首先，台灣外交部長林佳龍率領台灣和美國企業代表團訪問菲律賓，推動三國經濟合作。此外，在過去一週，台灣也對南非實施晶片出口管制，做為台灣駐普利托利亞（Pretoria）代表機構爭議升級的反制手段，使南非方面不得不緊急喊停，並要求與台灣展開協商，以解決爭端。

疫情試煉 台灣全球經濟重要性躍升

過去廿年來，台灣在對抗中國的經濟外交上耗盡心力。中國藉由向世界各國開放市場、提供低利貸款，企圖勸誘這些國家切斷與台灣的正式外交關係，或是有如近期南非的案例，將對台關係進一步降級。在這方面，中國已經取得顯著的成果，而台灣由於缺乏對等的誘因與機會，難以與中國的經濟實力抗衡。

同時，台灣過去也謹守被動的外交政策，主要依靠美國提供政治支持，來延緩被邊緣化的進程。即使如此，在中國修正主義話語與經濟霸凌的夾擊下，台灣的國際地位依然持續遭到侵蝕。不過，自新冠肺炎（COVID -19）疫情以來，台灣在全球經濟中的重要性已經顯著提升，不僅在總體層面上有所成長，也在若干領域展現領導地位。

林佳龍掌外交 推進「經濟全球外交」

林佳龍出任外交部長，為台灣的外交政策帶來重要的新視角，即經濟全球外交（economic global diplomacy）。不論是官方或非官方，林部長鎖定一系列重要的雙邊關係，並率領高層級代表團推動雙向投資與合作。這些代表團的成員涵蓋重要產業的重量級人物，包括半導體、人工智慧（AI）基礎設施、石化、電信，以及無人載具在多領域的共同開發與生產。林部長的經濟外交，既是面對中國挑戰的合理回應，也是台灣已躍升為不可或缺的全球經濟強權後的必然展現。

隨著賴清德總統任期持續推進，可以預見林部長的活動步調將會加速。儘管中國迫使許多國家在鏡頭前展露笑容，但事實上，外界對於中國在全球經濟中所扮演角色的現況，以及與其交往所帶來的政治成本，依然抱持深切憂慮。台灣與美國之間基於互信所建立的經濟夥伴關係，正是對此不確定性的合理回應，且因雙方在關鍵技術領域的主導地位，台美夥伴關係在未來數年具備極大發展潛力。

台灣半導體 開啟全球權力顛峰大門

台灣的半導體產業正在為這個島國，開啟登上全球權力顛峰的大門。我們看到台灣重要企業高層受邀進入白宮，並在新廠啟用等活動中，吸引美國總統、內閣官員、國會議員與地方重量級政治人物出席。台灣的重要性已經開始在政治層面展現，不僅為林部長的外交倡議挹注動能，也在北京施壓其他國家限縮台灣的國際空間時，為台灣提供了鞏固雙邊關係的籌碼。

外交政策工具箱 有胡蘿蔔還有大棒

台灣的外交政策工具箱裡，不僅有胡蘿蔔，還有大棒。

台北正在測試一項新的工具：晶片出口許可。在南非一再降級並擅改台灣代表處名稱，甚至要求代表處遷離普利托利亞後，台灣經濟部在九月廿三日提議，出口南非的四十七項半導體產品，包括積體電路（ICs）與記憶體晶片，需事先取得核准。當雙方同意展開談判後，台灣政府在九月廿五日暫緩發布正式公告，因此這項管制措施尚未生效。

台灣的研判是，普利托利亞打壓台灣的行動加速，是為了在約翰尼斯堡（Johannesburg）十一月舉行「廿國集團」（G20）高峰會前，向北京展示具體的「成果」。南非甚至將正式函件寄至要求台灣駐處搬遷的新地址，凸顯這些時程安排與操作，都是為了討好北京。台灣選擇不予退讓，反而進行反制，並將經濟代價的威脅納入談判。

這是台灣第一次以出口管制做為反擊手段。其目標並非長期性的技術封鎖，而是做為一項短期且可調整的工具，促使對方進入談判。從這一點來看，這項措施已經初見成效，因為南非在難以尋找台灣以外的替代供應來源，以滿足其經濟部分需求的情況下，選擇回到談判桌前。

來自北京的反應依舊如出一轍。北京指控台灣將晶片「武器化」，聲稱此舉「不會對南非相關產業產生實質影響，只會反噬其身」，並再次重彈其「一個中國原則」的濫調。此前，北京已經對南非降級與片面遷移台灣駐處的決定表示歡迎。

在政治層面上，此舉凸顯了賴清德總統在策略上的轉變。與其僅止於低調處理與發表聲明，賴清德政府已準備運用審慎而具可執行性的經濟手段，這也契合賴總統一貫強調主權與自主優先的立場。倘若北京與／或第三方擴大政治或媒體施壓，賴清德政府也不太可能為了降溫，而在主權立場上退縮。在北京不改變台灣主權論述之前，兩岸關係不太可能緩和。

迫使南非談判 將拓展台灣外交空間

就目前而言，這只是一項試行措施。台灣將觀察與南非談判的進展，以及普利托利亞是否願意調整立場。如果結果是正面的，台灣將可能在其他政府因中國施壓，而採取對台灣不利的行動時，採取相同的作法。這或許可以牽制中國箝制台灣的國際地位，並且拓展台灣的外交活動空間。

林佳龍部長是「胡蘿蔔」，出口管制則是「大棒」。這兩項重要的發展，源自一九八〇年代前瞻性的經濟政策，以及台灣已經成為全球經濟不可或缺科技夥伴的地位。

（作者韓儒伯為美台商業協會（USTBC）會長、鮑爾亞洲集團（Bower Group Asia）高級顧問，也是印太安全研究所（IIPS，前身為「2049計畫研究所」）董事。 國際新聞中心陳泓達譯）

林佳龍出任外交部長，為台灣的外交政策帶來重要的新視角，即經濟全球外交（economic global diplomacy）。（資料照）

