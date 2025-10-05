新聞幕後》辯論會背後 看不見的手

張亞中在日前幾場辯論會上砲火四射，讓羅智強、郝龍斌、鄭麗文等人相當尷尬，羅、郝兩人於是以探視花蓮災區為由，拒絕再與張亞中同台。（資料照）

記者施曉光／特稿

舉辦國民黨主席候選人辯論會的「中天新聞」二日才對外宣布第三場辯論要在四日下午登場，直到原定辯論會舉行前一天（三日）晚上九點，候選人鄭麗文辦公室仍通知媒體採訪隔天辯論會，當晚約莫十一點半「中天新聞」突然以羅智強、郝龍斌請假赴花蓮災區拜訪，並經徵詢鄭麗文、張亞中、蔡志弘等其他候選人為由，臨時宣布喊停辯論。

巧合的是，三日當晚不僅出現十八名藍委以關心花蓮災情為由，聯合聲明要求停辦辯論、政見說明會，倡和羅、郝訴求，還有以藍營青年為主體的網路社群發文示警這次黨主席選舉「極端茶黨派」可能當選，紅統勢力將大舉進駐黨中央，因此，昨天辯論會的變卦及國民黨大幅刪減政見說明會場次的背後原委，相當耐人尋味。

請繼續往下閱讀...

花蓮災情已經發生十幾天，中天辯論會在三日前都仍如期舉行，事情變化就出現在三日傍晚，羅、郝先後傳出拒絕再辯，隨後又出現一堆人幫腔的騷操作，就連今日黨中央主辦的電視政見發表會，也一度傳出可能生變。若細究辯論緊急喊卡的可能原因，除了張亞中在日前幾場辯論會上砲火四射，讓羅智強、郝龍斌、鄭麗文等人相當尷尬，羅、郝兩人於是以探視花蓮災區為由，拒絕再與張亞中同台，躲避「砲火洗禮」，而先前幾次辯論會出現兩岸論述「大鳴大放」的現象，也很難不讓外界聯想，幕後有一隻「看不見的手」介入，要讓已經失控的兩岸論述急降溫。

綜觀前面幾場辯論，多位黨主席候選人的兩岸政策發言，不但令外界瞠目結舌，也讓許多黨內人士背脊發涼。

除了蔡志弘拋出金馬撤軍論、「一中內涵，相互理解」的所謂「二五諒解」；卓伯源主張在「九二共識」、「共享主權」情況下，可以爭取中國同意聯合國總部遷到台灣；張亞中除了要恢復國統綱領，主張國、共先簽和平備忘錄，再交黨員公投同意後作為二〇二八大選國民黨總統候選人重要政見；鄭麗文則是主張在「一中憲法」下大開大闔，兩岸「強強聯手」、「一加一大於二」，讓台灣「站在巨人的肩膀上傲視全球」。至於郝龍斌、羅智強則是重彈過去馬政府時期的老調。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法