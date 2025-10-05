國民黨主席分區政見會 縮為3場

國民黨秘書長黃健庭（右）昨表示，原訂八場分區政見發表會，改為只在台北市、台中市及高雄市舉辦三場。（中央社）

郝龍斌、羅智強喊先救災 八場全取消

由於國民黨內立委及黨主席候選人郝龍斌、羅智強呼籲停止舉辦辯論會與政見發表會，全黨投入花蓮救災，國民黨祕書長黃健庭昨邀集六位黨主席候選人陣營協調減少或取消政見發表會場次。黃健庭會後指出，郝龍斌、羅智強主張取消全部八場分區說明會，候選人張亞中、鄭麗文則希望維持原有八場分區說明會及一場電視政見發表會，至於候選人卓伯源、蔡志弘則表達願意接受折衷方案，最後他裁示採折衷方案，除了維持今天舉辦的電視政見發表會，還要在台北市、台中市、高雄市各舉辦一場分區實體政見說明會。

黃健庭裁示折衷方案 北中南各一場

黃健庭指出，三場分區政見說明會辦理時間分別於七日在台中市舉行、十二日在台北市、十三日在高雄市，同時透過網路直播。他強調，折衷方案一方面可以讓候選人充分表達理念，另一方面也不會讓外界感覺國民黨只忙著選舉，且原本的黨辦政見說明會加上媒體所舉辦的辯論，確實太過密集。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文陣營代表楊永明指出，原本的規劃是六位候選人共同決定，而且已經對外公告，國民黨雖然要關心救災，但民主程序不能中斷，況且原規劃的八場分區說明會相關費用都已經付錢並做安排；另位鄭麗文陣營代表李德維則強調，昨天的結論是由黨中央決定，而非六位候選人共同決定，原先規劃的場次是六位候選人依共識決，照理說只要有人反對改變，就不應該更動，但黨中央卻做出折衷決定，原本候選人有機會向黨員充分說明的機會被扼殺，他感到非常可惜。

蔡志弘則表示，黨內和諧最重要，他認為透過直播，可以讓候選人與黨員充分溝通。

張亞中諷郝、羅 勿把責任推給別人

張亞中昨晚則在臉書發文，表示「重諾、不卸責，這是最基本的做人道理，更是身為黨主席不可或缺的品格！」他並譏諷郝龍斌、羅智強說，「不要把辯論會取消的原因推給別人，好像自己也是受害者一樣。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法